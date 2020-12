Giulia De Lellis ha dato un clamoroso annuncio ai suoi fan di Instagram: c’è una novità in arrivo, ecco le parole dell’influencer!

Giulia De Lellis in Italia ormai non ha affatto bisogno di presentazioni. E’ entrata nel mondo televisivo in punta di piedi, in qualità di corteggiatrice di Uomini e Donne. Nel dating show di Maria de Filippi ha conosciuto Andrea Damante: insieme hanno regalato una delle pagine d’amore più belle del programma. Dopo tradimenti, tira e molla e ritorni di fiamma, pare che tra i due ora sia davvero finita. La De Lellis è impegnata con un altro uomo, Carlo Beretta. Ma lasciamo da parte la vita privata e sentimentale dell’ex di Uomini e Donne e parliamo del suo lavoro. Con il tempo ha costruito la sua immagine diventando oggi un’icona nel mondo della moda e del make up! Proprio nelle ultime ore ha aggiornato tutti su una novità…Ecco cosa ha scritto GDL.

Giulia De Lellis, novità in arrivo: “Dopo 4 anni…”, lo ha annunciato solo adesso

Giulia De Lellis nelle ultime ore ha aggiornato tutti i suoi fan. Ha dato loro una notizia incredibile, lasciando un po’ di curiosità…”Scusate l’assenza. Meeting e tra poco cena. Qui belle notizie! Il mio progetto prende forma. Dopo 4 anni forse ci siamo quasi” ha scritto come testo in una IG story. Di che progetto si sta occupando la famosa influencer romana?

I fan sono davvero curiosi di scoprirlo…Si tratterà di un libro, di una collezione, del suo ruolo in un film? Avete letto bene: l’influencer sbarcherà presto al cinema. Diversi giorni fa ha pubblicato un post con un video in cui pronuncia alcune battute. “Prossimamente al cinema si, avete capito bene anche voi” ha annunciato ai suoi fan.