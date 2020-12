In una delle sue foto spuntate su Instagram, Diletta Leotta si è mostrata completamente senza trucco: com’è al naturale, bellezza disarmante!

È una delle vere e proprie regine di Instagram, Diletta Leotta. Attivissima e seguitissima sul suo canale Instagram ufficiale, la bellissima conduttrice sportiva di Sky non perde mai occasione di poter condividere incantevoli scatti fotografici. E così, oltre a rendere partecipi i suoi followers di tutto quello che le capita durante le giornate lavorative, la siciliana è solita sorprendere i suoi fan con delle fotografie davvero fantastiche. Ecco, siamo abituati a vederla sempre con i capelli sistemati, super truccata e sempre pronta, ma vi è mai capitato di vederla senza trucco? Tranquilli, ci pensiamo noi a mostrarvela! ‘Spulciando’ con attenzione il suo profilo Instagram, abbiamo rintracciato uno scatto in cui la Leotta è completamente al naturale. Ecco, ma la domanda adesso sorge spontanea: com’è la bellissima Diletta senza alcun tipo di abbellimento estetico? Siete curiosi di saperne di più? Diamoci uno sguardo insieme!

Diletta Leotta al naturale, lo scatto completamente senza trucco: come si mostra sui social

Tra i tantissimi incantevoli scatti fotografici che, spesso e volentieri, la bellissima Diletta Leotta condivide sul suo canale social ufficiale, ne è spuntano uno in cui si mostra completamente al naturale. Si, avete letto proprio bene! In questa foto apparsa su profilo Instagram della conduttrice televisiva, la bellissima siciliana non si mostra truccata, vestita di tutto punto o molto altro ancora, piuttosto, si mostra completamente struccata. Ecco, ma siete curiosi di saperne di più? Diamoci uno sguardo insieme molto più da vicino.

Ancora in pigiama e completamente senza trucco: è proprio così che in questa foto, risalente al 2018, Diletta Leotta si mostra ai suoi sostenitori. Risultato? C’è da ammetterlo: una bellezza davvero disarmante!

È ritorno di fiamma con Daniele Scardina?

Se n’è tanto parlato in questi ultimi mesi, è vero. Ma è davvero così? Dopo essere stati pizzicati insieme durante l’esperienza del pugile a ‘Ballando con le Stelle’, c’è un ritorno di fiamma tra Scardina e Leotta? Sembrerebbe proprio di no! E a lasciarlo intendere è stato il diretto interessato in una sua recentissima intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’.

