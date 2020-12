Elisa Isoardi e Raimondo Todaro: tutta la verità sul loro legame

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, qual è la verità sul rapporto che li lega? E’ la conduttrice a fare chiarezza in un’intervista a DiPiù.

A Ballando con le stelle hanno fatto sognare: il loro legame è sempre stato percepito dal pubblico come qualcosa che andasse oltre la pista da ballo: Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sono stati due dei protagonisti indiscussi dell’ultima edizione dello show condotto da Milly Carlucci. Un’intesa palpabile la loro, incrementata ulteriormente dalle tante difficoltà che la coppia di concorrenti ha dovuto superare nella corsa alla vittoria. Vittoria che poi non c’è stata, ma non per questo il loro percorso non sarà ricordato dagli appassionati dell’ultra decennale programma Rai. Tra infortuni, interventi d’urgenza e un’incredibile bravura forgiata anche da una grande sintonia, la Isoardi e Todaro hanno tenuto col fiato sospeso il telespettatori durante le loro esibizioni. Le voci che li volevano insieme anche fuori dalla pista da ballo non sono mai state smentite dai due, ma ora che lo show è giunto al termine, la bella Isoardi ha finalmente fatto chiarezza sulla natura del legame con Todaro in un’intervista a noto settimanale DiPiù. Ecco cosa ha dichiarato.

Elisa Isoardi: “Todaro è un uomo meraviglioso”

Non solo apprezzamenti: il feeling tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro aveva scatenato anche qualche polemica tra il pubblico e tra il cast di Ballando con le stelle. Tutti ricorderete la polemica post finale tra Paolo Conticini e Todaro: dopo la velata accusa dell’attore nei confronti della coppia di avversari di aver lasciato intendere un flirt tra loro per conquistarsi il favore del pubblico, tra Conticini e Todaro ci fu uno scambio di accese frecciatine tramite tv e social che fece molto discutere. Ora è proprio Elisa a fare chiarezza una volta per tutte sul legame instaurato col ballerino: “Tra di noi c’è amicizia e grande stima e nient’altro. Raimondo è un uomo meraviglioso. Grazie a lui ho scoperto che potevo contare su una persona. Io mi sono innamorata della coppia che eravamo. Visti dall’esterno, lo so bene, facevamo sognare. Poi, spenti i riflettori, sono rimaste l’amicizia e la voglia di sentirci al telefono, la voglia di sapere come stiamo. Ci sentiamo tutti i giorni”, ha confessato a DiPiù.

E a voi sarebbe piaciuto che tra la Isoardi e Todaro fosse nata una vera storia?

