Un utente Instagram ha chiesto a Federica Nargi dove avesse comprato il maglione: la risposta della showgirl è del tutto inaspettata!

Federica Nargi è uno dei personaggi televisivi più amati in Italia. La giovane classe ’90 è nata a Roma da genitori campani. Federica da piccola cominciò con concorsi di bellezza prima vincere la fascia di Miss Roma e poi il titolo nazionale di Miss Cotonella. La Nargi con il tempo si è conquistata i suoi spazi arrivando ad essere velina di Striscia la Notizia. E’ proprio nel programma Mediaset che ha conquistato tutti con la sua bellezza e la sua semplicità. Non è solo un personaggio televisivo: la Nargi ad oggi è una modella, è stata attrice, testimonial di brand! Federica è molto attiva sui social ed anche molto seguita. Sentite cos’ha rivelato poco fa!

Federica Nargi, ‘Dove hai comprato il maglione?’: la risposta è del tutto inaspettata

Federica Nargi ha pubblicato sui social un meraviglioso scatto: la modella e showgirl italiana sorride con lo sfondo di Trani alle sue spalle! Tutti i suoi fan si sono complimentati, come al solito, per la sua naturale bellezza. Qualche utente più curioso le ha chiesto dove avesse acquistato il maglione che indossa: parliamo di un maglione maculato con il nero ed il rosso. Beh, la risposta della Nargi è stata del tutto inaspettata! “L’ho preso in un negozio da bambino mentre facevo shopping per le mie piccole” sono le parole di Federica. A quanto pare il suo fisico è adatto anche alle taglie bambino!

Con chi ha costruito una famiglia la bellissima showgirl e modella? Beh, la risposta la conoscono tutti! Federica Nargi ed Alessandro Matri stanno insieme dal 2009. Dalla loro unione sono nate Sofia, nel 2016, e Beatrice, nata nel 2019. Le due bambine sono davvero splendide, ma era ovvio con una mamma così!