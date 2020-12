GF Vip, clamorosa anticipazione: accadrà in casa la sera di Natale; ecco cosa è stato appena svelato.

Un’edizione assolutamente unica, questa del Grande Fratello Vip attualmente in onda. Si, perché il reality show di Canale 5 si allunga e ci terrà compagnia fino a febbraio 2021. Ci attendono quindi ancora due mesi circa di emozioni e colpi di scena, direttamente dalla casa più spiata della tv. Casa in cui, quindi, i vip trascorreranno anche le festività natalizie. Con una sorpresa davvero speciale: il GF Vip andrà in onda anche la sera di Capodanno! I telespettatori potranno attendere il nuovo anno proprio in compagnia dei loro beniamini. Ma non è tutto: un’altra clamorosa anticipazione arriva da Giornalettismo e riguarda, invece, la sera di Natale. Ecco cosa accadrà ai concorrenti in occasione di questo giorno speciale.

GF Vip, clamorosa anticipazione: in arrivo un particolare ‘cenone’ per la sera di Natale

Natale nella casa del GF Vip! No, non è il titolo di un film in uscita, ma è proprio quello che accadrà tra qualche settimana. Col prolungamento di questa fortunata edizione, infatti, i concorrenti ancora in gara dovranno trascorrere le festività natalizie proprio all’interno della casa più spiata della tv. Una notizia che ha spiazzato i vip, che non si aspettavano di trascorrere questi giorni speciali lontano dai propri cari. Ma Alfonso Signorini li aveva già tranquillizzati: gli autori avrebbero fatto in modo che i concorrenti non fossero soli duranti i giorni di festa. E proprio qualche ora fa, Giornalettismo ha anticipato quello che potrebbe accadere proprio in occasione della sera di Natale. Ebbene, pare che gli autori stiano organizzando un “cenone” di Natale, ovviamente rispettando le norme anti Covid. Come si svolgerà la cena? Sono due le opzioni presentate da Giornalettismo: un parente a testa potrebbe entrare in casa per la sera di Natale oppure, sempre un parente per ciascun vip, si collegherà con la casa attraverso il maxi schermo. Insomma, il GF Vip troverà una soluzione per far sentire tutti vicini, anche se lontani.

Non ci resta che attendere le prossime settimane per scoprire nei dettaglio cosa accadrà. Nel frattempo, ieri sera Signorini ha comunicato che in casa inizieranno i preparativi delle decorazioni natalizie! Siete curiosi si vedere l’albero che allestiranno i nostri amati vipponi? Nel frattempo, tanti nuovi concorrenti sono in arrivo: ne vedremo delle belle!