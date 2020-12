GF Vip, duro confronto tra la Gregoraci e Antonella Elia: “Termini pesanti”

Ieri sera Elisabetta Gregoraci ha ufficialmente lasciato la casa del GF Vip e, arrivata in studio, ha avuto un duro confronto con Antonella Elia: “Termini pesanti”.

Una serata esplosiva per il GF Vip che ha salutato definitivamente Elisabetta Gregoraci: giunta in studio, il duro confronto con Antonella Elia: “Termini troppo pesanti”. Una serata all’insegna delle emozioni: abbiamo assistito all’incontro tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi dopo la confessione fatta da questi a proposito dei sentimenti che lo legano all’amico. Un momento importante è stato, anche, lo scontro che ha visto protagoniste Elisabetta e l’opinionista Antonella Elia che, durante il percorso della concorrente, ha spesso commentato duramento il suo comportamento. La situazione si è talmente scaldata che è intervenuta anche Matilde Brandi: scopriamo nel dettaglio cos’è successo.

GF Vip, Elisabetta Gregoraci contro Antonella Elia

Tutto è iniziato da una clip riassuntiva dei vari commenti dell’opinionista. Elisabetta Gregoraci ha esordito scherzosamente dicendo: “Quante volte non mi hai fatto dormire”. Al termine dei filmati, la showgirl ha precisato: “Sei una donna che dice cose abbastanza pesanti su un’altra donna”. Elisabetta ha anche fatto notare ad Antonella: “Il GF lo hai fatto anche tu, sarebbe stato più semplice per te immedesimarti e invece non lo hai fatto”. L’opinionista ha allora precisato di non essere “contro le donne” ma di non considerare in maniera positiva il personaggio che la showgirl avrebbe interpretato: “Una donna strutturata e non sincera“. Elisabetta Gregoraci ha precisato che, spesso, i termini usati da Antonella Elia erano troppo pesanti, cosa su cui anche Alfonso Signorini ha concordato. Matilde Brandi, intervenuta, è stata zittita dall’opinionista: “Sta’ zitta, gallina”.

Un momento carico di tensione tra le due donne, sebbene poi la situazione sembri essersi distesa. Scopriremo come evolverà nel tempo e se ci saranno altri sviluppi.

Seguite anche il nostro profilo Instagram: qui