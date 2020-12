Elisabetta Gregoraci ha concluso la sua avventura nella casa del GF Vip e, in studio, ha parlato dei presunti flirt che le sono stati attribuiti: “Ha fatto qualsiasi cosa”

Elisabetta Gregoraci ha ufficialmente lasciato la casa del GF Vip e, in studio, ha parlato dei presunti flirt: “Ha fatto una cosa schifosa”. Una serata piena di emozioni per la bella showgirl che, dopo l’ultimo saluto ai compagni di avventura, si è ritrovata a scontrarsi duramente con Antonella Elia. Subito dopo, Elisabetta è stata messa di fronte ai tanti flirt che le sono stati attribuiti mentre era nella casa del GF Vip e, con molta sincerità, ha commentato ognuno di loro. A partire da Francesco Bettuzzi, con cui Elsiabetta ha spiegato di avere avuto una relazione dopo essersi lasciata con Flavio Briatore e di averlo lasciato nonostante lo amasse ancora. “Ho sofferto per questo amore” ha detto. “Si litigava troppo”.

Elisabetta Gregoraci commenta i presunti flirt

Si è passati poi a parlare di Stefano Coletti, il giovane residente a Montecarlo che, secondo i vari gossip, sarebbe il misterioso fidanzato della showgirl. Lei ha smentito, spiegando di conoscere Coletti ma che si tratta solo di un amico. Per ultimo, Elisabetta Gregoraci ha commentato con molta decisione Mino Magli. “Con questo signore ho avuto problemi già vent’anni fa” ha spiegato. “Era amico della mia famiglia” ha continuato. “Ha fatto una cosa schifosa” ha affermato. “Quando mia madre era malata, veniva sotto casa con delle pizze e chiamava i fotografi per prendere dei soldi in cambio” ha dichiarato. “Pur di guadagnare due euro ha fatto qualsiasi cosa” ha aggiunto. Elisabetta Gregoraci, dunque, sembra aver messo a tacere tutte le voci riguardo a presunti flirt che la riguardano.

I fan sono davvero molto tristi della decisione di Elisabetta Gregoraci di lasciare la casa, ma, in ogni caso, potremo ancora vederla in studio.

