GF Vip Franceska Pepe assente in studio: cos’ha dichiarato

GF Vip, in molti hanno notato nel corso della puntata di ieri che Franceska Pepe era assente in studio: in un video, la modella spiega che il perché, ecco cos’ha dichiarato.

La bellissima Franceska Pepe è stata una dei concorrenti più esplosivi di questa edizione del GF Vip. Nonostante sia stata eliminata relativamente presto, è riuscita spesso ad emergere ed essere al centro dell’attenzione. L’ultimo colpo di scena è stato il suo commento molto piccato agli inquilini dopo l’annuncio del prolungamento del programma a Febbraio. In passato, era già capitato di non vederla in studio durante la puntata. In un’occasione di qualche settimana fa, ad esempio, aveva annunciato di essere risultata positiva al test sierologico per il Coronavirus. Ieri, di nuovo, Franceska Pepe è stata una grande assente e attraverso un video diffuso sui social ha spiegato il perché. Scopriamo i dettagli.

Franceska Pepe assente al GF Vip

La bella modella ha spiegato che ha scelto di non essere presente in studio. “Forse è meglio così” ha detto in un video pubblicato sui social. Secondo Franceska Pepe: “Bisogna dare più spazio ai nuovi concorrenti” ha detto ed ha invitato i fan a seguire con lei la puntata. “Guarderò la puntata da casa” ha spiegato. Al momento, non è chiaro se questa decisione della bella influencer sia definitiva o se tornerà nelle prossime puntate a sedere tra i suoi ex compagni anche loro eliminati dalla casa del GF Vip. Una mancanza che i fan avvertono e di cui soffrirà in particolar modo Antonella Elia, che ha sempre affermato quanto Franceska le piacesse per il suo essere tanto spontanea e schietta. Scopriremo nei prossimi giorni se la modella farà il suo grande ritorno in studio.

Non ci resta che attendere le prossime puntate del GF Vip per scoprire se Franceska cambierà idea.

