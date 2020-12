Selvaggia Roma, “Lacrime false”: il duro attacco contro la concorrente arriva proprio da lei.

Ieri sera, lunedì 7 dicembre, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini. Un’edizione, a quanto pare, piena di colpi di scena, tra rivelazioni inaspettate e scontri accesi. Nella diretta di ieri ci sono stati momenti decisamente emozionanti. Infatti, l’incontro tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, dopo le dichiarazioni dell’influencer, ha sicuramente commosso tutti i telespettatori. Un momento incredibile, toccato dalla sincerità, purezza e da una profonda lealtà. Ma non solo tale episodio ha emozionato il pubblico, in seguito, abbiamo potuto assistere alla visione della storia personale di Selvaggia Roma. La donna ha raccontato di non vedere il padre da tempo, e di aver avuto un passato burrascoso proprio per questa assenza, che le ha causato attimi strazianti. Tale storia è stata però rotta da un commento che è arrivato contro Selvaggia: “Lacrime false”.

Selvaggia Roma, “Lacrime false”: l’attacco durissimo contro la concorrente

Nella puntata appena trascorsa del Grande Fratello Vip abbiamo assistito ad un turbinio di episodi toccanti, che hanno decisamente scosso i telespettatori e il pubblico presente. Dopo il bellissimo confronto avvenuto tra Tommaso ed Oppini, c’è stato un nuovo emozionante momento a colpire i fan dell’amatissimo programma. Infatti, è stato trasmesso un video in cui Selvaggia Roma ha raccontato il suo delicato passato e le difficoltà che ha dovuto affrontare per superarlo. La concorrente ha rivelato l’accaduto burrascoso con suo padre, e di aver tentato un gesto estremo per la sofferenza patita. Dopo la puntata però è arrivato un durissimo attacco contro la Roma da Eliana Michelazzo, riferito proprio a tale racconto: “Almeno tu un padre lo tieni, anzi, neanche 2 anni fa sei andata da lui in Tunisia. Lacrime false!“, queste le parole della donna che a quanto pare si scontrano con quelle di Selvaggia.

La Michelazzo ha deciso così di commentare l’accaduto tramite una storia sul suo profilo instagram, utilizzando forti parole, che contraddirebbero la confessione della concorrente. Tale commento arriverà a Selvaggia Roma in casa? Non resta che attendere la nuova puntata del Grande Fratello Vip per capire se la donna sarà messa al corrente di tale vicenda.

