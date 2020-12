GF Vip, Stefania Orlando in lacrime: lo sfogo dopo la puntata

Puntata difficile per Stefania Orlando ieri al GF Vip: le lacrime della conduttrice duramente attaccata da qualcuno in Casa e in studio.

E’ una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del GF Vip: Stefania Orlando, con la sua personalità, è stata una vera scoperta per tanti telespettatori del programma. C’è chi la ama e chi la odia, ma la verità è che Stefania Orlando è una concorrente a tutto tondo di questo Grande Fratello: sempre attiva nelle dinamiche all’interno della Casa, in quest’avventura la bionda conduttrice romana si è messa in gioco completamente, non si è risparmiata e per questo il pubblico la sta premiando. Ieri sera, però la puntata per per lei non è stata affatto facile: si è trovata infatti a dover fare i conti con dei duri attacchi da parte di Dayane e Adua/Rosalinda con tanto di clip al veleno contro di lei e anche da parte della contessa De Blanck che dallo studio ha fatto una scenata dicendogliene di tutti i colori. Terminata la diretta, la Orlando è poi scoppiata in lacrime.

Stefania Orlando, le lacrime della conduttrice dopo la puntata

Nello sfogo post diretta con Tommaso, Stefania non ha potuto evitare di evidenziare che le clip mandate in onda nelle puntate del GF Vip spesso mettono in risalto il suo lato peggiore: “Mi dispiace che venga fatto vedere sempre il lato meno bello di me. Uno guarda la puntata e io sembro sempre la str***a, la pettegola, la falsa della situazione, e peraltro io non offendo mai nessuno”, ha detto tra le lacrime riferendosi ai commenti su di lei da parte di Dayane e Adua mostrati nelle clip. A cercare di rincuorarla anche Andrea Zelletta, Maria Teresa Ruta e Giulia Salemi che hanno ricordato a Stefania quanto sia amata dal pubblico che le ha fatto superare indenne un’infinità di nomination.

