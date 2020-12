A distanza di ben 13 giorni dal suo iniziale annuncio, Giovanni Ciacci risulta ancora positivo al Covid: l’amaro sfogo.

È ancora positivo al Covid, Giovanni Ciacci. Sappiamo benissimo che, l’annuncio della sua positività, è arrivata quasi due settimane fa. E da quel momento, purtroppo, non c’è stata alcuna novità. Certo, come rivelato dal diretto interessato, fortunatamente il costumista non è stato contagiato in modo ‘feroce’. Fatto sta che, a distanza di ben 13 anni, il buon Ciacci continua ad essere positivo. Ad annunciarlo è stato proprio il diretto interessato. Che, attraverso un post condiviso sulla sua pagina social ufficiale, l’opinionista di Barbara D’Urso non soltanto ha annunciato di essere ancora positivo, ma si è anche lasciato andare ad un amaro sfogo. D’altra parte, si sa benissimo che l’esperienza Coronavirus non è assolutamente facile da mandare giù. Ve lo abbiamo sempre detto. E le parole di Giovanni Ciacci lo testimoniano a gran voce. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Cosa sta realmente accadendo a uno dei protagonisti indiscussi di ‘Ogni Mattina’? Scopriamo insieme ogni cosa.

Giovanni Ciacci ancora positivo al Covid: lo sfogo su Instagram

Era esattamente il 27 Novembre scorso quando, attraverso un post condiviso sulla sua pagina ufficiale Instagram, Giovanni Ciacci annunciava ai suoi sostenitori di essere risultato positivo al Covid. Da quel momento, da come si può chiaramente comprendere, sono passati ben 11 giorni, eppure il costumista continua ad essere positivo. Le sue condizioni di salute, come dicevamo precedentemente, non sono affatto gravi. E non lo sono mai state. Fatto sta che, da come si legge in questo lungo ed amaro sfogo social, sembrerebbe che tutta questa situazione gli stia provocando, ovviamente, delle grosse conseguenze. ‘Io ancora non ho sintomi, ma la testa inizia a vagare per ore ed ore. E la solitudine invade ogni angolo libero della mia mente’, scrive Giovanni Ciacci in questo post social.

Ovviamente, Giovanni Ciacci non può fare a meno che rivolgere un caro pensiero a chi, a differenza sua, purtroppo ha vissuto o sta vivendo una situazione completamente differente. ‘Grazie a tutti per il caloroso affatto e grazie ai tantissimi messaggi di vicinanza’, conclude il costumista.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui