Il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese positiva al Covid: ecco le sue parole dopo aver appreso la notizia della sua positività.

Luciana Lamorgese, Ministro dell’Interno, è risultata positiva al Coronavirus. La notizia ha scosso particolarmente tutti i membri del Governo ed anche il Ministro il quale non capisce come ha potuto contrarre il virus. Luciana Lamorgese è nata a Potenza l’11 settembre del ’53: dal 2018 è consigliere di Stato e dal settembre 2019 è Ministro dell’Interno. La positività della donna è stata accertata in seguito ad un tampone molecolare al quale il Ministro si sottopone di routine ogni 10 giorni, scrive l’ANSA. Sul portale di informazione si legge che Lamorgese si è sottoposta al tampone ieri mattina, 7 dicembre, ed è andata a Palazzo Chigi per partecipare al Cdm. Non appena ricevuta la notizia dal medico, la Ministra ha subito lasciato il palazzo del Governo e si è messa in isolamento. Al momento Bonafede, che era seduto vicino al Ministro, è in autoisolamento fiduciario. “Anche Di Maio è inautoisolamento fiduciario e continuerà a lavorare in videoconferenza seguendo i principali dossier internazionali e di governo. Lo si apprende dallo staff del ministro dopo la notizia della positività della ministra” si legge sull’ANSA.

Governo, Ministro Lamorgese positiva al Covid: “Non capisco come sia possibile”

La notizia della positività di Luciana Lamorgese ha scosso tutti i membri del Consiglio dei Ministri che si sono sottoposti tutti a tampone, come scrive l’ANSA. Il Ministro dell’Interno è risultata positiva al tampone, ecco le sue parole riportate da Fanpage: “Sto bene, non ho sintomi, non avrei mai immaginato che potesse succedermi. Io che sono sempre stata attentissima, non capisco come sia possibile”.

Dopo la notizia della positività di Lamorgese, in auto-isolamento al momento ci sono i ministri della Giustizia, Alfonso Bonafede, e degli Esteri, Luigi Di Maio.