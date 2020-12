Attualmente è felicemente sposato con l’attrice Luisa Ranieri, ma sapete chi è l’ex moglie di Luca Zingaretti? Scopriamolo insieme.

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Luca Zingaretti. Attore famosissimo ed apprezzatissimo da tutto il pubblico italiano, il volto di punta della seguitissima seria televisiva ‘Il Commissario Montalbano’ decanta, senza alcun dubbio, di un successo e clamore davvero incredibile. Ma cosa sappiamo esattamente di lui? Certo, dal punto di vista lavorativo, lo sappiamo benissimo, non gli si può dire affatto nulla. Protagonista indiscusso di numerosi film televisiva, il buon Zingaretti decanta alle spalle un curriculum davvero impressionante. Cosa sappiamo, invece, della sua vita privata? Attualmente, è felicemente sposato con Luisa Ranieri, splendida attrice di origine campana. Eppure, sappiamo benissimo che questo non è affatto il primo matrimonio. Nel, infatti, l’attore romano, di cui recentemente vi abbiamo anche raccontato un retroscena inedito, ha ufficialmente ottenuto il divorzio da un’altra donna. La domanda sorge spontanea: sapete chi è lei? Scopriamolo insieme.

Luca Zingaretti, sapete chi è la sua ex moglie?

Attualmente, come dicevamo precedentemente, l’apprezzatissimo Luca Zingaretti è felicemente sposato con Luisa Ranieri. Unitosi in matrimonio con la bellissima attrice campana nel 2012 con un rito civile al Castello di Donnafugata a Ragusa in Sicilia, il famosissimo ‘Commissario Montalbano’ è diventato anche papà di due splendide bambine. Nate rispettivamente nel 2011 e nel 2015, le due piccoline hanno ancora di più arricchito e completato il matrimonio tra i due famosissimi attori. Ecco, ma sapevate che, ancora prima di Luisa Ranieri, il buon Zingaretti fosse stato già sposato? Ebbene si, avete letto proprio bene! Ancora prima di convolare a nozze nel 2011, l’attore romana ‘proveniva’ già da un altro matrimonio. Ecco, ma chi è la sua ex moglie? Siete proprio curiosi di saperlo? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la sua ex consorte sia Margherita D’Amico, una giornalista e una scrittrice. I due, da quanto si legge, sembrerebbero essersi conosciuti per lavoro attraverso sceneggiature ed opere. Tanto ad arrivare a sposarsi nel lontano 1997. Il loro matrimonio, però, non è durato molto. Nel 2003, infatti, si sono separati. E nel 2008, infine, hanno ottenuto il divorzio ufficiale.

E voi sapevate che Margherita D’Amico fosse l’ex moglie di Luca Zingaretti?

