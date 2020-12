Patrizia De Blanck contro Barbara D’Urso: “Non vado in trasmissione”, cosa è successo dopo l’uscita dalla contessa dal GF Vip.

Dichiarazioni assolutamente inaspettate, quelle di Patrizia De Blanck dopo la sua uscita dalla casa del GF Vip. La contessa più famosa della tv, infatti, si è letteralmente scagliata contro Barbara D’Urso, con la quale ha sempre avuto un ottimo rapporto. Spesso, infatti, Patrizia è stata ospite nei salotti delle trasmissioni di Barbara D’Urso. Trasmissioni alle quali, però, adesso non vuole più partecipare. A rivelarlo è stata proprio la contessa, intervistata da SuperGuidaTv: Patrizia rivela che Barbara la voleva in trasmissione già la scorsa domenica, ma lei ha rifiutato, definendosi profondamente delusa dalla conduttrice. Scopriamo il motivo e cosa è accaduto davvero dopo l’uscita della contessa dalla casa del GF Vip.

Patrizia De Blanck contro Barbara D’Urso: “Non vado in trasmissione”, volano parole durissime

“Sono rimasta molto delusa. Lei che con me ha fatto sempre tanto l’amica si è messa in prima fila per cercare di affossarmi”. Con queste parole Patrizia De Blanck spiega il motivo della sua delusione nei confronti della conduttrice di Pomeriggio 5. In un’intervista di SuperGuidaTv, Patrizia ammette di non aver gradito il comportamento di Barbara e dichiara di non voler andare in trasmissione da lei, pur essendo già stata invitata: “Devo metabolizzare questa storia e poi vediamo cosa succede”. La contessa rivela che la conduttrice l’avrebbe invitata già per questa domenica, ma ha ricevuto un rifiuto: “Sono profondamente offesa”. La De Blanck non ha specificata esattamente cosa non ha gradito del comportamento della D’Urso, ma ha detto la sua sull’episodio che l’ha vista protagonista in diretta a Pomeriggio 5: “Anche il fatto che abbia mostrato il mio nudo mentre ero nella casa non è stato carino. Io non ho mica 20 anni”, spiega la contessa, che descrive il tutto come “una mancanza sia di stile che di classe”.

Insomma, almeno per ora, la contessa sembra intenzionata a rimanere sulla sua decisione e a non presentarsi in studio dalla nota conduttrice partenopea. Riuscirà a chiarirsi con quella che era una sua amica e tornare in tv nelle seguitissime trasmissioni di Barbara D’Urso? Non ci resta che attendere le prossime news! Noi, ovviamente, saremo pronti ad aggiornarvi!