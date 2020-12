Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che il premier Giuseppe Conte si sia sottoposto al tampone molecolare: l’esito.

In queste ultime ore, non si sta facendo altro che parlare di questo: Luciana Lamorgese positiva al Covid. La notizia, infatti, si è diffusa nella giornata di ieri, Lunedì 7 Dicembre. E, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto il giro del web. È proprio per questo motivo che, insieme a tutti i ministri, anche il Premier Giuseppe Conte ha dovuto necessariamente sottoporsi al tampone molecolare. Una prassi, da come si può chiaramente comprendere, più che normale, dato soprattutto l’alto livello di contagiosità del virus. Ecco, ma a distanza di diverse ore, qual è l’esito? Stando a quanto si apprende da Adnkronos, sembrerebbe che il Presidente del Consiglio abbia da poco ricevuto i risultati. Ecco, cosa c’è da aspettarsi? Stando a quanto si legge, sembrerebbe che il tampone sia assolutamente negativo! Una splendida notizia, da come si può chiaramente comprendere. Ecco tutti i dettagli.

Covid, il premier Conte si sottopone al tampone molecolare: è negativo!

D’altra parte, lo sappiamo benissimo che non è assolutamente la prima volta che il premier Conte si sottopone al tampone per il Covid. Adesso, però, un secondo controllo è stato più che necessario. Dal momento che, come dicevamo precedentemente, dopo la notizia della positività al Coronavirus del ministro Lamorgese, tutti i ministri hanno dovuto sottoporsi al tampone. Ecco, stando a quanto si apprende da Adnkronos, sembrerebbe che il Presidente del Consiglio possa letteralmente dormire su cento cuscini. Da quanto si legge sul sito, infatti, sembrerebbe che l’esito del tampone molecolare sia negativo.

Se da una parte, quindi, Bonafede e Di Maio sono attualmente in isolamento fiduciario perché seduti accanto al ministro Lamorgese nel corso dell’ultima riunione dei Ministri, il premier Conte si è sottoposto al tampone. Che, come dicevamo, è risultato negativo.

Non è assolutamente la prima volta..

Come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, sembrerebbe che non sia affatto la prima volta che Giuseppe Conte si sottoponga ad un tampone. Proprio diverse settimane fa, infatti, aveva ugualmente fatto questa visita di controllo. Che, anche questa volta, era risultata negativa.