In questa foto è soltanto un’adorabile bambina, adesso è un’amatissima attrice: avete riconosciuto chi è? È proprio l’ex del GF.

‘Chissà cosa penserebbero i bambini che eravamo, degli adulti che siamo oggi’, recita proprio così la didascalia che questa famosissima attrice ha scritto a corredo della foto che la ritrae da bambina. Una riflessione che, diciamoci la verità, tutti noi ci siamo fatti almeno una volta nella vita. E che, soprattutto, descrive perfettamente il flusso della vita. Ecco, ma ponendo l’attenzione sulla fotografia in questione, siete riusciti a riconoscere questa adorabilissima bambina? Attualmente, come dicevamo precedentemente, è un’amatissima attrice. E, recentemente, ha preso parte anche ad un talent show di Canale 5. Ma non solo. Per darvi qualche piccolo indizio in più per farvi indovinare di chi stiamo parlando, vi diciamo anche il suo debutto nel mondo della televisione è avvenuto tanti anni fa. Quando, davvero giovanissima, entrava a far parte della casa del Grande Fratello. Si, avete letto proprio bene! Ecco, ma di chi stiamo parlando esattamente? Siete proprio curiosi di saperlo anche voi? Scopriamolo insieme.

Qui un’adorabilissima bambina, adesso un’attrice famosa ed ex concorrente del GF: chi è?

Sempre solita ad intrattenere il suo numerosissimo pubblico social con degli scatti fotografici davvero fantastici, questa famosissima attrice, un po’ di anni fa, ha voluto condividere una foto di sé da bambina. Corredandola da delle parole davvero intenso, l’ex concorrente del GF, perché è proprio partecipando al famoso reality di Canale 5 che si è fatta conoscere ed apprezzare, ha lasciato completamente tutti i suoi fan senza parole. Anche perché, diciamoci la verità, adesso è splendida, ma da bambina lo era ancora di più. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: di chi stiamo parlando esattamente? Beh, qualche piccolo indizio ve l’abbiamo dato, ma voi siete riusciti ad indovinare? Niente paura, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Stiamo parlando di lei: Laura Torrisi.

Ebbene si. Oltre ad incantevoli e sorprendenti scatti fotografici, un po’ di tempo fa, Laura Torrisi ha condiviso anche questa stupefacente foto di sé da piccola. Avevate capito fosse lei?

