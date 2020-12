Raffaella Mennoia, spunta un clamoroso retroscena: lo sapevate?

Raffaella Mennoia è una delle principali autrici di Uomini e Donne, ma pochissime ore è spuntato un clamoroso retroscena: voi lo sapevate?

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Raffaella Mennoia. Attualmente, una delle autrici principali di Uomini e Donne, la bellissima romana può, senza alcun dubbio, essere definita la ‘spalla destra’ di Maria De Filippi. Il rapporto tra le due donne, lo sappiamo benissimo, è iniziato davvero tanti anni fa. E, seppure, come raccontato dalla diretta interessata, sembra che non fosse iniziato nei migliori dei modi, in poco tempo, la Mennoia è riuscita a conquistare la ‘fiducia’ della De Filippi. Tanto da diventare, adesso, è un vero e proprio punto di riferimento della sua redazione. A partire, quindi, da quella di C’è Posta per Te. Fino a quella di Uomini e Donne e Temptation Island. In pochissimi sanno, però, che, ancora prima di tutto questo, la bellissima Raffaella si era già mostrata sul piccolo schermo italiano. Si, avete letto proprio bene! Proprio pochissime ore fa, è spuntato fuori un retroscena davvero clamoroso. E, vi assicuriamo, appena lo scoprirete, anche voi resterete senza parole. Bando alle ciance, ecco di che cosa parliamo!

Raffaella Mennoia, salta fuori un clamoroso retroscena: resterete senza parole

Attualmente, come dicevamo precedentemente, la vediamo sempre in prima linea a Uomini e Donne e Temptation Island, in pochissimi sanno, però, che il debutto sul piccolo schermo di Raffaella Mennoia è avvenuto alcuni anni fa. Non facciamo riferimento, sia chiaro, alla sua esperienza a C’è Posta per Te come postina, bensì ad un altro programma. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Se, ad esempio, vi dicessimo ‘Grandi Domani’, vi viene in mente qualcosa? Si, avete inteso! È proprio nella famosissima serie televisiva, in onda su Italia Uno, del 2005. Vi ricordate, infatti, il seguitissimo ‘Paso Adelante’? Ebbene, la serie televisiva, prodotta da Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, era molto simile. Si concentrava, infatti, sulle vicende di giovani talenti all’interno di una scuola d’arte di Roma. E tra questi, quindi, c’era anche la bellissima Mennoia nei panni di Marina.

Un retroscena davvero inedito, c’è da ammetterlo. Fortuna che un suo utente Instagram l’abbia fatto notare, no?

