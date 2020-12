Ricordate Rosa Baiano del GF 11? Com’è diventata dopo tutti questi anni

Rosa Baiano del GF 11 è rimasta nel cuore di molti telespettatori soprattutto per le intense emozioni vissute all’interno del reality.

Fu tra i protagonisti assoluti di quell’undicesima edizione del Grande Fratello che tanto fece emozionare il pubblico: Rosa Baiano partecipò al GF 11 andato in onda dal 18 ottobre 2010 al 18 aprile 2011 e vinto da un ragazzo italo giapponese, Andrea Cocco. Tra i concorrenti che contribuirono al successo di quella stagione del programma ci fu però senza dubbio Rosa. La bella napoletana all’epoca frequentava la facoltà di Giurisprudenza ma una volta uscita dal reality decise di cambiare il percorso di studi e nel 2017 si è laureata in Igiene Dentale. Nella Casa più spiata d’Italia, Rosa Baiano ebbe due storie molto coinvolgenti: quella travagliata e sofferta con Davide Baroncini (che a lei preferì Erinela) e quella con Emanuele Pagano sfociata in un fidanzamento lungo tre anni. Lontana dalla tv ormai da anni, scopriamo che fine ha fatto Rosa Baiano.

Rosa Baiano del GF 11, che lavoro fa oggi e il motivo della rottura con Emanuele

Uscita dal Grande Fratello, Rosa ed Emanuele andarono a vivere insieme a Prato, dove lui ha un bar ed un ristorante. Nel 2014, del tutto inaspettatamente, la loro storia giunse al capolinea con grande stupore dei fan. Il motivo della rottura tra i due non è mai stato chiarito, ma pare che Emanuele sia stato lasciato pochi giorni dopo averle proposto di sposarlo. “Io ho provato per tanto tempo a chiamarla, a scriverle messaggi, a chiederle perché avesse deciso di rovinare tutto”, raccontò l’ex gieffino. Dopo quella chiusura, la modella è tornata a vivere a Napoli e, come anticipato, oggi lavora come igientista dentale.

Ancora molto seguita sui social, l’ex concorrente del GF 11, condivide con i suoi follower scatti della sua vita quotidiana ed immagini che la ritraggono in tutta la sua bellezza.

