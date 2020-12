Sonia Lorenzini sarà una delle prossime concorrenti che entrerà nella casa del GF Vip, ma vi ricordate il suo percorso a Uomini e Donne?

Adesso è proprio ufficiale: Sonia Lorenzini sarà al Grande Fratello Vip. Seppure il nome dell’ex tronista non fosse presente nella lista dei sei concorrenti che, a breve, entreranno nella casa più spiata d’Italia, la bellissima influencer è stata confermata come concorrente ufficiale proprio da Alfonso Signorini. Insieme a Samantha De Grenet e Filippo Nardi, la giovanissima Sonia farà il suo debutto sulla famosa e tanto agognata passerella rossa Venerdì 11 Dicembre. Il suo, bisogna ammetterlo, non è un volto affatto sconosciuto. Protagonista indiscussa, dapprima come corteggiatrice ed, in seguito, come tronista di Uomini e Donne, la bellissima mantovana ha facilmente conquistato l’interesse di tutti. Non soltanto per la sua immensa bellezza, di cui ce ne da ampia prova anche sul suo canale social ufficiale, ma anche per la sua spropositata schiettezza e simpatia. Insomma, siamo certi che, con lei in casa, ne vedremo davvero delle belle. Ecco, ma in attesa di poter assistere al suo ingresso, vi facciamo un’altra domanda: vi ricordate il suo percorso nel dating show di Canale 5? Prima abbiamo detto che è stata un’ex corteggiatrice e tronista: ma di chi? E, soprattutto, chi ha scelto?

Da Uomini e Donne al GF Vip, vi ricordate il percorso di Sonia Lorenzini?

Da Venerdì 11 Dicembre, Sonia Lorenzini sarà una delle concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip. Eppure, sappiamo benissimo che questa non è affatto la prima ed unica esperienza televisiva. Oltre ad essere un’affermata ed apprezzata influencer, la bellissima mantovana si è fatta ampiamente conoscere ed apprezzare durante il suo percorso a Uomini e Donne. Dapprima come corteggiatrice ed, in seguito, come tronista, la Lorenzini ha letteralmente conquistato tutti. Ecco, ma voi vi ricordate com’è andata a finire nel dating show? In particolare, vi ricordate chi ha corteggiato e chi ha scelto alla fine del suo percorso? No? Tranquilli, ci pensiamo noi! Procediamo con ordine, però. Ed innanzitutto cerchiamo di capire per quale motivo Sonia ha deciso di partecipare a Uomini e Donne. Correva esattamente l’anno 2016 quando la bellissima influencer si presentava nel dating show di Maria De Filippi per corteggiare il bel Claudio D’Angelo. Il loro, nonostante l’intensità e il forte interesse da parte di entrambi, è stato un percorso che non è andato a buon fine. L’ex tentatore di Temptation Island, infatti, ha preferito la giovanissima napoletana Ginevra a Sonia. E lei, subito dopo questa forta delusione, ha accettato la proposta della padrona di casa. E si è seduta sul trono. Chi ha scelto? Nonostante il suo forte interesse per Federico Piccinato, diventato suo fidanzato un po’ di tempo dopo la fine del programma, Sonia ha fatto ricadere la sua scelta sul romano Emanuele Mauti. Da lì a poco, però, anche la loro relazione terminerà.

Insomma, un percorso molto intenso, non credete? Chissà cosa ci aspetterà nei prossimi giorni!

