Ballando con le Stelle, è scoppiato l’amore tra Lucrezia Lando e Marco De Angelis: la prima foto di coppia manda in tilt i loro fan.

Questa conclusa qualche settimana fa, c’è da ammetterlo, è stata una vera e propria edizione di ‘Ballando con le Stelle’ davvero imperdibile. Partita con una settimana di ritardo rispetto al previsto per la positività al Coronavirus di Samuel Peron, il famoso show di Milly Carlucci del Sabato sera ha saputo regalare, come al suo solito, delle settimane incredibile. Certo, non sono mancati affatto i colpi di scena. A partire, quindi, dai diversi infortuni subiti dalla coppia composta da Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi. Fino alla rovinosa caduta di Alessandra Mussolini in sala prove. Ed, infine, la positività al Coronavirus anche dy Maykel Fonts. Un’edizione tanto ‘particolare’ quanto fortunata, però. Non soltanto perché, settimana dopo settimana, ha riscosso un successo strepitoso, ma anche perché, proprio grazie al programma, due ballerini si sono innamorati. Ebbene si, avete letto proprio bene. Stiamo parlando esattamente della bellissima Lucrezia Lando e dell’affascinante Marco De Angelis. C’è da dire che se ne parlava da diverso tempo che tra di loro ci fosse qualcosa di tenero. Adesso, però, ne abbiamo la conferma. Perché? Beh, qualche ora fa, hanno condiviso la loro prima foto ufficiale di coppia.

Ballando con le Stelle, Lucrezia e Marco sono una coppia: la prima foto

Come dicevamo precedentemente quindi, la notizia che tra Lucrezia Lando e Marco De Angelis ci fosse qualche cosa in più era trapelata diverse settimane fa. Quando, in concomitanza del malessere fisico causato da un’intossicazione alimentare del partner di Vittoria Schisano, anche la bellissima compagna di ballo di Gilles Rocca avrebbe avvertito gli stessi sintomi. All’epoca, però, nessuno dei due diretti interessati aveva smentito o confermata questa indiscrezione. Adesso, a distanza di tempo, i due hanno deciso di uscire allo scoperto. Confermando, quindi, non soltanto le voci che li vedevano come coppia, ma pubblicando anche la loro prima foto. Bellissimi, sorridenti e vicinissimi, i due ballerini professionista di Ballando con le Stelle hanno voluto così ufficializzare la loro storia d’amore. Inutile a dirvi che, appena visionato questo scatto super romantico al tramonto, i loro sostenitori sono completamente esplosi di gioia. Non sappiamo, ovviamente, quando sia nata, come sia nata e chi tra i due abbia fatto il primo passo con l’altro. Fatto sta che, da come si può chiaramente comprendere, sembrerebbe che i due siano davvero molti complici ed affiatati.

Lucrezia Lando e Marco De Angelis sono ufficialmente una coppia. E a noi non ci resta che dire: Viva l’amore!

