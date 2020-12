Belen Rodriguez e Barbara D’Urso hanno avuto una lite tempo fa. Forse non tutti conoscono questo retroscena: ecco cosa successe!

Belen Rodriguez è una delle showgirl più amate dal pubblico televisivo italiano. L’argentina è anche una magnifica modella: le sue curve fanno girare la testa a chiunque. Le sue storie d’amore, in Italia, sono sempre state molto chiacchierate: negli ultimi mesi in particolare, il suo matrimonio con Stefano De Martino, giunto al capolinea, è stato tema fisso su testate ed in programmi tv. La nota showgirl ed il suo ormai ex marito tempo fa fecero un’intervista doppia per Le Iene: in quell’intervista, l’argentina svelò alcuni retroscena sul matrimonio con l’ex ballerino di Amici e replicò a distanza a Barbara D’Urso. La nota conduttrice Mediaset si beccò un ‘vaffan***o’ dalla Rodriguez: il motivo? Vi sveliamo tutto…ed anche le ultime su quanto successe in passato.

Belen Rodriguez: “L’ho mandata a quel paese”, il retroscena sulla lite con Barbara D’Urso

Belen Rodriguez tempo fa fece un’intervista doppia per Le Iene con il suo ormai ex marito Stefano de Martino. Il video a quanto pare è stato cancellato ma alcune fonti ci permettono di raccontarvi l’accaduto. Barbara D’Urso aveva raccontato sui canali Mediaset, al suo pubblico, le nozze VIP di Belen e Stefano, sottolineando il fatto che gli sposi non avessero offerto il pranzo nuziale a musicisti ed addetti ai lavori. Belen Rodriguez per questo motivo, durante l’intervista doppia a Le Iene, mostrò di avere il dente avvelenato con la conduttrice di Pomeriggio 5. Cosa disse l’argentina? “Noi non abbiamo fatto i tavoli anche per tutte le persone che hanno lavorato lì. Hanno iniziato a far le polemiche con la signorina Barbara D’Urso. Anche perché lei ha dato da mangiare a tutti la stessa cosa, non ha fatto differenze… ma vaffa****o, va“. Non corre dunque buon sangue tra la showgirl e la nota conduttrice televisiva. Recentemente però, in un’intervista a Il Fatto Quotidiano Belen ne ha riparlato.

“Io e lei abbiamo avuto una discussione anni fa, quando ero impegnata con Fabrizio Corona” ha raccontato la modella al quotidiano. “Poi, a Le Iene, l’ho mandata a qual paese. La reazione non è stata una delle più gradite, ma avevo i miei motivi per farlo”. La Rodriguez a Il Fatto Quotidiano ha aggiunto che i programmi della D’Urso non sono di suo gradimento, non li apprezza, ma li rispetta. “Lei è comunque una grandissima professionista che fa il suo lavoro. Il suo ruolo lo copre alla perfezione” ha concluso a riguardo.