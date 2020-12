È nata Anastasia: lo splendido annuncio della coppia, pioggia di like

Un sogno diventato realtà: la bellissima coppia annuncia la nascita della loro splendida bambina, i fan impazziscono di gioia.

Formano una splendida coppia da circa due anni e mezzo e attualmente vivono insieme negli Stati Uniti: stiamo parlando della bellissima giornalista sportiva Eleonora Boi e il suo compagno Danilo Gallinari, famoso cestista italiano nell’NBA. A causa della situazione sanitaria in corso, i due hanno dovuto rimandare il matrimonio e lo scorso settembre avevano annunciato tramite una foto sui social di essere in attesa del loro figlio. Ora il momento è finalmente arrivato: Danilo ed Eleonora hanno comunicato sui loro profili Instagram la nascita della loro piccola, che hanno chiamato Anastasia. Vediamo cosa hanno scritto circa il meraviglioso evento che stanno vivendo.

Danilo Gallinari ed Eleonora Boi, lo splendido annuncio della coppia scatena la gioia dei fan

“Era un sogno ed ora è realtà. Benvenuta Anastasia amore mio. E come sempre complimenti alla mamma”: sono state queste le parole (scritte in inglese) che il cestista ha usato per dare il benvenuto alla sua bambina. Anche la Boi ha scritto parole molto emozionanti pubblicando sul suo account la stessa immagine in bianco e nero di tutti e tre insieme. “Ho pensato a mille cose da scrivere ma non trovavo mai le frasi giuste. La felicità non ha bisogno di troppe parole e poi sotto l’effetto di farmaci è sempre meglio lasciar perdere…Il 7 dicembre 2020 è nata la nostra Anastasia”, si legge nel post della giornalista di You Premium.

La 33enne sarda aveva partecipato a Miss Italia nel 2005, a soli 19 anni, per poi dedicarsi al percorso per diventare giornalista. Danilo Gallinari, di due anni più giovane della compagna, è ‘figlio d’arte’: suo padre è infatti il famoso giocatore di basket Vittorio Gallinari. Tantissimi auguri alla coppia e alla bellissima Anastasia.

