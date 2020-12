Elena Sofia Ricci, splendido annuncio a sorpresa da poco arrivato: finalmente la notizia tanto attesa, fan in delirio.

L’amatissima Elena Sofia Ricci ha da pochissimo svelato a tutti i suoi fan e follower, tramite il suo profilo instagram una bellissima notizia. L’attrice rappresenta una delle artiste più talentuose ed apprezzate del panorama cinematografico italiano. Ha esordito giovanissima a teatro, per poi debuttare al cinema con Pupi Avati, nel film Impiegati, che le farà vincere il Globo D’Oro come migliore attrice rivelatrice. Numerosi sono stati i ruoli da lei interpretati, ricorderemo certamente la sua grandissima partecipazione nella seguitissima serie I Cesaroni, in cui l’attrice ha interpretato Lucia Liguori. Non solo, negli ultimi anni, l’abbiamo vista nel ruolo di Suor Angela nell’amatissima serie televisiva Che Dio Ci aiuti, in onda su Rai 1. Da pochissimo, la Ricci ha pubblicato uno scatto particolare rivelando un annuncio a sorpresa: una notizia che aspettavamo da tempo.

Elena Sofia Ricci, annuncio a sorpresa: fan in visibilio

Come abbiamo già annunciato, la bellissima e bravissima Elena Sofia Ricci ha sempre dimostrato di possedere un talento incredibile. L’attrice ha conquistato decisamente tutti. Amata e apprezzata, anche sui social, a quanto pare, è molto seguita. Da pochissimo, Elena Sofia Ricci ha pubblicato uno scatto particolare in cui ha annunciato a sorpresa un’incredibile notizia, che tutti aspettavano da tempo. Come sappiamo, negli ultimi tempi, l’amatissima attrice è stata impegnata nelle registrazioni della nuova stagione della seguitissima serie televisiva Che Dio ci aiuti, in cui interpreta Suor Angela. E proprio a tal proposito, la donna ha postato lo scatto: “L’attesa è il futuro che si presenta. Che Dio ci aiuti 6 prossimamente su Rai1″.

A quanto pare, l’amatissima serie sta per tornare. Dopo mesi di riprese, gli attori sono pronti a apparire in tv. L’attesa è decisamente elevata, i fan dopo aver appreso la notizia sono subito impazziti. Al momento non sappiamo la data di inizio, ma siamo certi che a breve salperà in televisione Che Dio ci aiuti. E voi, siete contenti della splendida notizia?

