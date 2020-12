Vi ricordate il simpaticissimo George Leonard del Grande Fratello? Cosa fa oggi a distanza di anni dalla partecipazione al reality.

Sono ben vent’anni da quando il Grande Fratello è andato in onda la prima volta. Era esattamente Settembre del 2000 quando, per la prima volta in assoluto, si dava inizio ad un esperimento sociale davvero incredibile. Da quel momento, ne sono passati di anni. Di concorrenti, se ne sono susseguiti. E, soprattutto, c’è chi, ancora adesso, continua a catturare l’attenzione di tutto il pubblico italiano. Tra questi, senza alcun dubbio, c’è anche lui: George Leonard. Concorrente ufficiale della decima edizione del Grande Fratello, il giovane è riuscito ad entrare, in un vero e proprio batter baleno, nel cuore di tutti. Tanto è vero che, nonostante siano passati ben dieci anni dalla sua partecipazione al programma, continua ad essere amatissimo, seguitissimo ed apprezzatissimo. Ecco, ma com’è cambiato in questi dieci anni? Nella casa del GF, il giovane Leonard si è ‘presentato’ al pubblico con capelli lunghi. E, come ricorderete, legati. Anche adesso è ancora così? Scopriamolo insieme!

Grande Fratello, vi ricordate George Leonard? Com’è cambiato adesso

Era esattamente l’anno 2010 quando, per la prima volta in assoluto, entrava nella casa del Grande Fratello il simpaticissimo ‘principe’. Stiamo parlando proprio di lui: George Leonard. Davvero giovanissimo, il buon George è riuscito a conquistare, in un vero e proprio batter baleno, tutto il pubblico italiano. Certo, non riuscì a vincere quell’edizione, è vero. Eppure, il successo riscontrato dopo il GF è stato davvero formidabile. Pensate, ancora adesso che sono passati circa dieci anni dalla sua partecipazione, il simpaticissimo George è ancora amatissimo e seguitissimo. Senza considerare, ovviamente, che, appena terminata la sua esperienza televisiva, l’ex gieffino ha cavalcato la cresta dell’onda. Ed ha anche preso parte a diversi programmi tv. Ecco, ma siete curiosi di sapere com’è cambiato nel corso degli anni? Come dicevamo precedentemente, nella casa più spiata d’Italia, il ‘principe’ si è presentato con i capelli decisamente lunghi. Adesso, invece, com’è? E, soprattutto, cosa fa adesso? Ebbene. Stando a quanto si apprende dal suo profilo Instagram ufficiale sembrerebbe che, oltre ad amare lo sport e la palestra, il bel Leonard sia anche fondatore di una marca di gioielli. Ma non è affatto finita qui. In una sua intervista a ‘Novella 2000’, datata nel 2019, l’ex gieffino ha anche confessato di aver abbandonato l’Italia per trasferirsi ad Ibiza. Qui non soltanto sarebbe titolare di un’attività dedicata alla moda, ma si sarebbe anche impegnato nella sua professione da deejay.

Attualmente della sua vita privata sappiamo poco e niente. Per certo, sappiamo che la relazione con Carmela Gualtieri, nata all’interno della casa del Grande Fratello e dalla quale è nata anche la sua secondogenita, è terminata nel 2015.