GF Vip, Cristiano Malgioglio sbotta contro la concorrente: “Sembri pazza”, cos’è accaduto.

Il Grande Fratello Vip non manca di colpi di scena, tra rivelazioni inaspettate e scontri furiosi tra i concorrenti. Le discussioni all’interno della casa più spiata d’Italia non tardano ad arrivare ogni giorno. L’atmosfera è decisamente tesa. Un’edizione, a quanto pare, seguitissima. Infatti, gli ascolti sono altissimi, tanto che è stato deciso il prolungamento del programma fino ad inizio febbraio. Tale notizia, appena comunicata, portò un profondo malessere in casa. Come sappiamo, Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci hanno deciso di lasciare il gioco, mentre gli altri coinquilini hanno manifestato la volontà di restare. Come abbiamo espresso, sono alte le discussioni in casa. L’ultima è sorta da pochissimo, Cristiano Malgioglio si è scagliato contro la concorrente: “Sembri pazza“.

GF Vip, Cristiano Malgioglio contro la concorrente: “Sembri pazza, parli in continuazione”

Un’edizione che si appresta ad essere sicuramente una delle più seguite, Il Grande Fratello Vip continua a riscuotere grande apprezzamento. Il tutto è dovuto non solo alle personalità presenti in casa, ma anche alla grande maestria del conduttore, Alfonso Signorini. L’atmosfera è decisamente animata, da pochissimo c’è stato uno scontro che ha coinvolto Cristiano Malgioglio. Quest’ultimo si è scagliato contro Maria Teresa Ruta: “Sembri pazza”, ha inveito. Infatti, mentre Cristiano era intento a far colazione, la risata stridula della donna ha urtato il concorrente. Malgioglio ha così perso la pazienza, e l’ha rimproverata con fare buono: “Perchè parli in continuazione? Ridi, parli, ridi. Non posso fare colazione tranquillo, divento isterico”. Non solo, il cantante l’ha addirittura paragonata ad un disco rotto da lui posseduto, che emetteva un rumore fastidioso.

La reazione di Maria Teresa è stata epocale, infatti, la donna, non è stata affatto toccata dalle parole di Malgioglio ed è scoppiata in una risata insieme agli altri concorrenti. In seguito, però, i due hanno allentato la tensione e si sono stretti un un lungo abbraccio.

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui