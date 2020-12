GF Vip, Dayane Mello ha realmente bestemmiato? Ecco cosa sta accadendo in queste ultime ore sui social, tutti i minimi dettagli.

In queste ultime ore, non si fa altro che parlare di lei. Facciamo riferimento a Dayane Mello. E, soprattutto, alla presunta bestemmia a cui, secondo il popolo web, si sarebbe lasciata andare durante un momento di convivialità con i suoi compagni di viaggio del Grande Fratello Vip. Sappiamo benissimo che, purtroppo, questo non è assolutamente un caso isolato. Già nelle scorse settimane, gli autori hanno dovuto squalificare ben due concorrenti per esserci lasciati andare a delle espressioni poco consone. Cosa è successo, invece, con la modella brasiliana? Stando a diversi commenti apparsi su Twitter, corredati ovviamente da relativi video (CLICCATE QUI PER VEDERLO), sembrerebbe che la Mello abbia bestemmiato. Ecco, ma è davvero così? Purtroppo, non possiamo darvi una risposta certa. Fatto sta che, in un vero e proprio batter baleno, si è scatto un ‘putiferio’ sui social. Da una parte, infatti, ci sono alcuni utenti che sono convinti della bestemmia della brasiliana. E ne chiedono la squalifica. Dall’altra, invece, ce ne sono tanti altri che la sostengono. E ritengono che la Mello non abbia affatto bestemmiato.

Dayane Mello ha bestemmiato al GF Vip? Cosa sta accadendo

Un vero e proprio putiferio quello che, in queste ultime ore, si è diffuso su Twitter. Stando a quanto si apprende da alcuni commenti apparsi sul famoso social, sembrerebbe che la bellissima Dayane Mello si sia lasciata andare ad una bestemmia. Da quanto si legge da diversi utenti, infatti, sembrerebbe che, in un momento in cui parlava con Cristiano Malgioglio, la modella brasiliana si sarebbe lasciata andare ad un’espressione blasfema. Ecco, ma è davvero così? Purtroppo, come dicevamo precedentemente, non possiamo darvi una risposta certa. Perché, come anticipato, c’è chi sostiene abbondantemente che l’abbia fatto. E chi, invece, è convinto che non l’abbia fatto. Insomma, si sono create esattamente due fazioni. Ma la verità dov’è, però? Lo scopriremo.

Dayane Mello, quindi, ha realmente bestemmiato? Non lo sappiamo. Fatto sta che secondo alcuni, si. Vi terremo aggiornati, ovviamente!

Ricordate quando voleva abbandonare la casa?

Ha deciso di rimanere in casa, Dayane Mello. Insieme alla sua amica Rosalinda e ad altri suoi compagni di viaggio, la modella brasiliana ha deciso di proseguire il gioco. Vi ricordate, però, quando ad Elisabetta Gregoraci e a Stefania Orlando ha confessato di voler abbandonare? Siamo in prossimità del Natale. Ed anche lei, così come la conduttrice calabrese, era intenzionata a lasciare la casa. Fortuna, però, che è rimasta. Altrimenti, sarebbe stata una grossa perdita. Non credete?