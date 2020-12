In alcune delle sue Instagram Stories, Giulia De Lellis ha racconto del ‘brutto incidente’ capitatole mentre era a cena: cos’è successo.

È partita per Dubai, Giulia De Lellis. In compagnia del suo attuale fidanzato Carlo Beretta e, molto probabilmente, con il suo incredibile staff, la bellissima influencer romana è volata negli Emirati Arabi per ultimare un progetto. Che, da come raccontato dalla diretta interessata proprio precedentemente, sembrerebbe stia prendendo finalmente forma dopo ben quattro anni. Un’esperienza davvero incredibile, da come si può chiaramente comprendere. L’atmosfera lì, nonostante l’emergenze Coronavirus, è decisamente più tranquilla e serena rispetto a quello che stiamo vivendo in Italia. Insomma, è davvero tutto perfetto. E, d’altra parte, stava procedendo tutto alla grande. Se non fosse che, come raccontato sui social, proprio nel corso dell’ultima cena, la De Lellis è stata la protagonista di un ‘brutto incidente’. Ecco tutti i dettagli.

Giulia De Lellis, ‘incidente’ a cena: ‘Stavo per morire’, i dettagli

‘Stavo per morire. Stavo per soffocare’, sono proprio queste le esatte parole che Giulia De Lellis ha utilizzato per descrivere il ‘brutto incidente’ capitatole a cena. È l’ultima serata a Dubai. E, com’è giusto che sia, l’influencer romana, in compagnia del suo fidanzata e del suo staff, ha deciso di concedersi un’ultima cena. Una cena che, senza alcun dubbio, sarà davvero indimenticabile per lei. Perché? ‘Mi è capitata una cosa orribile. Non mi era mai capitato prima’, ha detto la De Lellis. Ecco, ma cos’è esattamente successo? Da come raccontato dalla diretta interessata, sembrerebbe che, durante la cena, abbia mangiato ed ingoiato inconsapevolmente un Jalapeno, peperoncino tipico messicano. ‘Stavo per andare a fuoco’, ha continuato a dire l’influencer. Un momento davvero incredibile, da come si può chiaramente comprendere. E che, soprattutto, le ha fatto vivere dei momenti davvero ‘drammatici’. Fortuna che un cameriere del locale, capendo la situazione in cui riversava Giulia, le ho portato a tavola un gelato e un po’ di pane, perché si dice che in questi casi sono utilissimi, e tutto è andato per il meglio.

‘Mi veniva da vomitare. Non riuscivo a respirare. Il naso mi colava. Ed avevo gli occhi pieni di lacrime’, ha continuato a dire la De Lellis.

