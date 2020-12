Giulia De Lellis, cosa regalare a Natale: i consigli dell’influencer

Dubbi su cosa regalare a Natale? Ecco i consigli di Giulia De Lellis, una delle influencer più famose in Italia

Il Natale si avvicina. Quest’anno, nonostante la pandemia, sarà consentito almeno in questi giorni uscire per fare regali ai propri parenti. Durante le festività natalizie, infatti, non mancheranno i famigerati scambi di regali, ma almeno per quest’anno sarà meglio evitare baci e abbracci. Per chi non avesse ancora idea su cosa regalare a Natale ai propri cari, di seguito vi riportiamo i consigli di Giulia De Lellis, una delle influencer più famose in Italia.

Cosa regalare a Natale: i consigli di Giulia De Lellis

Mancano sempre meno giorni al Natale. Il tempo stringe e i regali non possono certo aspettare. Non hai davvero alcuna idea su cosa regalare a parenti, amici, fidanzato o fidanzata? La De Lellis ha dato alcuni consigli tra le stories del suo account Instagram.

Cosa regalare ai suoceri : cioccolata. Piace a tutti e messa in modo chic andiamo sul sicuro.

: cioccolata. Piace a tutti e messa in modo chic andiamo sul sicuro. Cosa regalare ad una ragazza che frequento da poco : fiori. Si va sempre sul sicuro.

: fiori. Si va sempre sul sicuro. Cosa regalare alla fidanzata con un budget tra 250 e 300 euro : una spilla o orecchini in oro. La spilla, in modo particolare, rende tutti i capi più preziosi. In alternativa si può regalare anche bigiotteria, a patto che sia di buona qualità.

: una spilla o orecchini in oro. La spilla, in modo particolare, rende tutti i capi più preziosi. In alternativa si può regalare anche bigiotteria, a patto che sia di buona qualità. Cosa regalare a collega, cognata o sorella: accessori per la casa. Servono sempre. Esempi: accappatoi, asciugamani, accessori piccoli di arredo, accessori per arredare librerie o mensole, cornici, tazzine da caffè ecc.

Queste sono alcune delle idee suggerite dalla De Lellis su Instagram. Idee di ogni genere e per ogni budget di prezzo. I consigli di una nota influencer difficilmente sono errati.