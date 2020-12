Brice Martinet, l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi, è diventato papà: splendido annuncio a sorpresa, una gioia davvero immensa.

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lui. Stiamo parlando di Brice Martinet. Famosissimo ed apprezzatissimo attore, il bel francese ha preso parte all’edizione de L’Isola dei Famosi del 2015. Proprio in coppia con la bellissima Cecilia Rodriguez, il buon Martinet ha preso parte all’adventure reality trascorrendo diversi giorni su ‘Playa Desnuda’. Da quel momento, nonostante non sia più una presenza fissa sul piccolo schermo, il successo di Brice è letteralmente aumentato. Tanto da essere, ancora adesso, molto apprezzato. E, soprattutto, molto seguito sul suo canale social ufficiale. È proprio qui che, pochissime ore fa, l’attore non ha potuto fare a meno di rendere partecipi i suoi adorati sostenitori di essere diventato papà. Si, avete letto proprio bene! Un po’ di tempo fa, infatti, aveva annunciato la prima gravidanza della sua bellissima moglie. Adesso, invece, ha rivelato la nascita del suo primo bebé. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Brice Martinet de L’Isola dei Famosi è diventato papà: benvenuta piccola!

In Italia, non soltanto si è fatto apprezzare come modello ed attore del film ‘Universitari – molto più che amici’, diretto da Federico Moccia nel 2013, ma anche per aver preso parte all’edizione de L’Isola dei Famosi nel 2015. In coppia con Cecilia Rodriguez su ‘Playa Desnuda’, il bel francese si è fatto ampiamente conoscere per la sua immensa bellezza, il suo spirito avventuriero e la straordinaria simpatia. Non è un caso se, una volta terminata l’esperienza televisiva, ha preso parte a diversi programmi televisivi nel ruolo di opinionisti. E, soprattutto, sui social, ha cavalcato la cresta dell’onda. Con un profilo che conta più di 85 mila followers, il bel Brice Martinet è molto attivo. E non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con i suoi adorati sostenitori. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando è diventato papà per la prima volta. Sposatosi con la bellissima fotografa Elena Falbo, i due, proprio pochissime ore fa, sono diventati genitori di una bellissima bambina. ‘Chi non ha assistito ad un parto non può capire il valore della vita’, ha iniziato a scrivere l’ex naufrago a corredo di questo scatto che mostra ai suoi sostenitori la bellissima Teana.

‘La mamma è stata una vera guerriera, l’ostetrica stupenda, la nostra bimba una meraviglia ed io non sono svenuto’, ha concluso Brice Martinet. Tantissimi auguri alla coppia. Ed, ovviamente, benvenuta piccola Teana!

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui