Indiscrezione sui prossimi concorrenti de l’Isola dei Famosi: spunta un nome incredibile, scopriamo insieme di chi si tratta e tutti i dettagli.

Spunta un’indiscrezione incredibile per quanto riguarda il reality l’Isola dei Famosi: tra i probabili nuovi concorrenti, è saltato fuori proprio il suo nome! Si è a lungo parlato della prossima stagione televisiva in vista del nuovo anno. Molti programmi sono tutt’ora in stand-by a causa dell’emergenza Coronavirus, che rende difficoltoso organizzare in sicurezza produzione, protagonisti e pubblico. Una certa apprensione c’è stata anche per quanto concerne l’Isola dei Famosi, ma, al momento, sembra confermato che entro la prossima primavera potremo seguire le avventure dei nuovi naufraghi. Nel toto-nomi dei possibili concorrenti, è saltata fuori una persona incredibile. Scopriamo tutti i dettagli.

L’Isola dei Famosi: un nome spicca tra i possibili concorrenti

Il celebre reality che sarà condotto dalla bellissima Ilary Blasi è uno dei più apprezzati dal pubblico. Seguire le vicende di volti noti del panorama artistico naufragati su un’isola deserta e tutte le sfide che devono affrontare è davvero stimolante. Si è parlato a lungo dei possibili nuovi concorrenti e molti nomi sono saltati fuori nelle ipotesi più disparate. Nelle ultime ore, giunge una notizia incredibile: tra i prossimi protagonisti de l’Isola dei Famosi potrebbe esserci proprio lei. Parliamo della talentuosa Asia Argento! La notizia è stata diffusa prima da TV Blog e poi riportata anche da Fanpage. Sebbene al momento non ci siano conferme, la possibilità di ammirare la straordinaria attrice all’interno del reality ha reso entusiasti i fan. Ricordiamo che, allo stato attuale, non è ancora stata stabilita la destinazione definitiva del programma: si era ipotizzato un trasferimento dall’Honduras, ma per ora non ci sono conferme.

E a voi, piacerebbe vedere la splendida Asia Argento come naufraga del celebre reality?