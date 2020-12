Ecco come curare la tua pelle del viso con ingredienti presenti in casa: consigli e segreti sulle migliori maschere fai da te!

In tempi di quarantena, di isolamento a casa, si ha tempo anche per dedicarsi alla cura della pelle del viso e del corpo. In un periodo così delicato e stressante come quello che stiamo vivendo tutti, è importante curare la pelle per proteggerla da brufoletti causati dallo stress, dalle impurità causate dalla mascherina. Siete lontani da professionisti ed estetiste ma volete prendervi cura del vostro viso? Non preoccupatevi! Esistono trattamenti semplici da creare in casa che sono super benefici. Vi sveliamo qualche segreto!

Maschere viso fai da te: ingredienti e consigli per la cura della pelle

Pelle del viso spenta, impurità, brufoletti, in tempi di emergenza Coronavirus non sono un destino ineluttabile. Esistono tanti rimedi per curare la pelle anche da casa! Le maschere viso fai da te sono incredibili e perfetti trattamenti di bellezza, semplici da preparare e convenienti! Le maschere viso fatte in casa possono essere utili quando la pelle risulta molto secca, con tendenza a squamarsi, quando è poco luminosa, quando la pelle è impura ed anche quando presenta i primi segni del tempo! Ecco alcuni ingredienti per creare le vostre maschere viso perfette.

L’argilla è indicata per pelli grasse, acneiche e per pelli sensibili. Le maschere viso fai da te più indicate sono quelle allo yogurt: sono utili soprattutto a pelli sensibili e delicate. Yogurt più miele o olio d’oliva e avrete una pelle sensazionale! I trattamenti per il viso si possono realizzare anche con frutta: gli acidi della frutta, scrive il portale Mypersonaltrainer, rivitalizzano la pelle ed agiscono come schiarenti per le macchie. Fragole, uva, mele: la loro polpa viene associata a farina d’avena o muesli ed esercitano un’azione esfoliante.