Proprio qualche istante fa, Paola Perego ha condiviso su Instagram una sua foto da giovanissima: il dettaglio non sfugge, clamoroso!

È, senza alcun dubbio, una delle conduttrici televisive più amate ed apprezzate del panorama artistico italiano. Colonna portante di numerosi programmi di successo, Paola Perego decanta di un seguito davvero clamoroso. Non soltanto, badate bene, ogni suo programma si dimostra una vera e propria certezza per l’azienda per cui lavora, ma anche il suo canale social ufficiale descrive alla grande il suo incredibile clamore. Con più di 300 mila followers, la bellissima Perego è, senza alcun dubbio, una vera e propria regina di Instagram. Ebbene, sapete che, qualche istante fa, proprio qui ha condiviso una foto di sé da giovanissima? Proprio in compagnia di sua figlia Giulia, la conduttrice romana ha voluto condividere uno scatto inedito. Siete curiosi di vederla? Certo, vi accontentiamo immediatamente. Chissà se noterete anche voi quel dettaglio che abbiamo notato anche noi!

Paola Perego da giovanissima, spunta una foto inedita: com’è cambiata?

Paola Perego non ha potuto fare a meno di condividere una foto di sé davvero inedita. Sappiamo benissimo che, sul suo canale social ufficiale, la conduttrice non perde mai occasione di poter interagire e comunicare con i suoi followers. Lo ha fatto, ad esempio, quando ha annunciato di essere positiva al Covid. E di essere guarita. E lo ha fatto anche pochissimi istanti fa. Proprio in compagnia della sua bellissima figlia Giulia, la Perego ha condiviso una sua foto da giovanissima. Certo, non è assolutamente la prima volta che lo fa, è vero. Eppure, con quest’ultimo scatto non si può fare a meno di notare un particolare ‘dettaglio’. Di che cosa parliamo esattamente? Diamoci uno sguardo insieme.

È davvero giovanissima, Paola Perego in questa fotografia inedita in compagnia di sua figlia Giulia. Ecco, ma ciò che non può assolutamente passare inosservato è un unico ‘dettaglio’. Di che cosa parliamo? Semplice: nel corso degli anni, Paola non è assolutamente cambiata. Certo, probabilmente, è cambiato il colore dei capelli. Ma per il resto la conduttrice è rimasta sempre la stessa. Insomma, bella era in passato e splendida è ancora adesso. Qual è il segreto?

