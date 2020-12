Stefano De Martino, la notizia adesso è finalmente ufficiale: aspettavamo da diverso tempo la conferma, adesso è arrivata!

Adesso è finalmente ufficiale: Stefano De Martino ritornerà sul piccolo schermo. Era da diverso tempo che se parlava, è vero. Qualche ora fa, però, è arrivata finalmente la conferma. Sappiamo benissimo che, sul suo canale social ufficiale, l’ex ballerino di Amici non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con i suoi adorati sostenitori. Lo ha fatto, ad esempio, qualche settimana fa. Quando, inaspettatamente ed improvvisamente, ha mostrato il clamoroso cambio look fatto qualche ora prima. E lo ha fatto davvero pochissime ore fa. Ma perché? Cos’è successo? Siamo in prossimità della festività. E Stefano, finalmente, è arrivato a Napoli. Trascorrerà questi giorni con la sua famiglia? Molto probabilmente, si! Anzi, non abbiamo alcun dubbio al riguardo. Ma il motivo per cui il bel De Martino è ritornato nella sua terra d’origine è ben altro. E riguarda soprattutto il suo futuro lavorativo. È da diverso tempo, ormai, che non lo vediamo sul piccolo schermo. L’ultima sua apparizione, infatti, risale a qualche mese fa a ‘Made in Sud’. Ebbene, carissimi sostenitori di Stefano potete tirare un sospiro di sollievo: sta per tornare!

Stefano De Martino, arriva la notizia ufficiale: lo rivedremo in tv

Era esattamente il 20 Luglio scorso quando Stefano De Martino salutava il suo carissimo pubblico durante l’ultima puntata di ‘Made in Sud’. Da quel momento, sono passati all’incirca cinque mesi e, purtroppo, non l’abbiamo più visto sul piccolo schermo. Certo, si è detto tante volte che sarebbe ritornato. Ecco, ma quando? Purtroppo, al momento, non abbiamo ancora alcuna conferma al riguardo. L’unica cosa che sappiamo è che, molto presto, ritornerà. Qualche ora fa, infatti, è arrivata la notizia ufficiale. E, badate bene, a darcela è stato proprio il diretto interessato. Attivissimo sul suo canale social ufficiale, proprio pochissime ore fa, il bel De Martino non ha potuto fare a meno di condividere diverse Instagram Stories che mostrano il progetto al quale sta lavorando. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: a cosa sta lavorando esattamente? Se, a quanto pare, ‘Made in Sud’, fino a questo momento, non figura nei palinsesti della Rai, quando e dove lo vedremo? Beh, la risposta è davvero molto semplice: al timone de ‘Stasera tutto è possibile’. Si, avete letto proprio bene. Per la terza edizione consecutiva, Stefano De Martino sarà alle prese del divertentissimo show di Rai Uno. Ovviamente, come dicevamo precedentemente, non sappiamo quando la nuova stagione del programma andrà in onda. Quello che conta sapere è che, molto presto, lo rivedremo. Finalmente!

‘Stasera tutto è possibile’, scrive Stefano a corredo di queste storie che mostrano gli autori del programma a lavoro. Insomma, una notizia davvero splendida, c’è da ammetterlo.

