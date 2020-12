Mattia Marciano, l’ex corteggiatore e tronista di Uomini e Donne, ha annunciato ai suoi sostenitori di essere positivo al Covid: lo sfogo.

Vi ricorderete, senza alcun dubbio, di lui. Facciamo riferimento a Mattia Marciano. Giunto a Uomini e Donne diversi anni fa come corteggiatore di Rosa Perrotta e Desirée Popper, il modello napoletano è riuscito a conquistare immediatamente l’attenzione di tutti. Non soltanto per il suo incredibile fascino tipico mediterraneo, ma anche per il suo forte e determinato carattere. Il suo percorso da corteggiatore non andò bene, a differenza, invece, di quello da tronista. Sedutosi sulla famosa ed agognata sedia rosse qualche mese dopo, il giovane scelse Vittoria Deganello. La loro storia d’amore non proseguì per molto tempo, è vero. Eppure, in cambio, il bel Marciano ha ottenuto un successo spropositato. Soprattutto sul suo canale social ufficiale. Dove, ancora adesso, è super amato e super seguito. E dove, qualche ora fa, ha annunciato di essere positivo al Covid.

Mattia Marciano di Uomini e Donne positivo al Covid: lo sfogo

Attivissimo e seguitissimo sul suo canale social ufficiale, l’ex tronista di Uomini e Donne, pochissime ore fa, non ha affatto potuto fare a meno di svelare ai suoi sostenitori di essere risultato positivo al Covid. ‘Quindici giorni non sono bastati’, ha scritto Mattia Marciano a corredo dell’esito dell’ultimo tampone. Si presuppone, quindi, che il giovane napoletano sia già da diverso tempo in quarantena a causa del virus. E le sue parole, tra l’altro, ce lo confermano. ‘Ho letto tante situazioni simili alla mia, chi più e chi meno’, ha esordito il bel Marciano in questo breve sfogo social. ‘Non so quando questo virus mi lascerà, ma permettetemi di dirvi una cosa’, ha continuato a dire Mattia prima di convincere tutte quelle persone che vivono questa sua stessa situazione. ‘Volevo che tutti che si trovano in casa, anche se da quaranta giorni, si ritenesse fortunato, perché c’è chi questa fortuna nella sfortuna non l’ha avuta’, ha concluso l’ex tronista.

‘Volevo soltanto che portassimo rispetto a chi, purtroppo, vive una situazione più complessa della nostra’, ha concluso. Insomma, il messaggio di Mattia Marciano è davvero molto chiaro. Chapeau!

