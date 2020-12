Ricordate Valentina Rapisarda, ex volto di Uomini e Donne? L’ex corteggiatrice ha partecipato al programma nel 2014: ecco cosa fa oggi e com’è cambiata nel tempo.

Valentina Rapisarda è un volto conosciuto nello studio di Uomini e Donne. L’ex corteggiatrice si contendeva con Sharon Bergonzi l’ex tronista Andrea Cerioli. Quella di quest’ultimo non fu una vera e propria scelta: il bolognese decise di abbandonare il programma senza alcuna donna, ma Valentina decise di non arrendersi. Andò a Bologna a cercarlo e così iniziarono una relazione lontana dalle luci dei riflettori. La loro storia è durata quasi 4 anni e ad oggi è fidanzata con un altro uomo…Ma dall’ultima volta che l’abbiamo vista in tv, è cambiata? Chi è il suo nuovo compagno? Cosa fa nella vita? Vi sveliamo tutto sull’ex corteggiatrice.

Uomini e Donne, ricordate Valentina Rapisarda? Cosa fa oggi e com’è cambiata col tempo

Valentina Rapisarda è l’ex corteggiatrice di Andrea Cerioli, ex tronista di Uomini e Donne. La ricordate tutti vero? La giovane conquistò tutti nello studio di Maria de Filippi per il suo forte carattere: tutti la ricordano come una donna che non scende a compromessi, ironica e diretta. Valentina oggi fa sport, è una affermata influencer che conta su Instagram 392 mila follower. La classe ’90 vive felice la sua vita al fianco di un uomo sconosciuto al mondo dello spettacolo. Di aspetto non è cambiata affatto, ha sempre uno sguardo travolgente e delle forme davvero perfette.

Perchè si lasciò con Andrea Cerioli? Valentina ha parlato di questa relazione a Uomini e Donne Magazine, tempo fa. Le sue parole sono state piuttosto chiare: “Ci siamo lasciati perché non eravamo adatti l’uno all’altra. Con Andrea non siamo più in contatto da tempo. È finita e non in maniera carina e oggi non mi interessa menzionarlo per parlarne male. Preferisco ignorarlo. Tornare a essere amici? Se hai amato davvero una persona, non puoi rimanerci amica“.