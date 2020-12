X Factor, chi è Blind: vero nome, età, Instagram e la scelta del nome d’arte

Siamo ormai agli sgoccioli, X Factor andrà in onda domani con la puntata finale, scopriamo quindi qualcosa di più riguardo a Blind: vero nome, età, Instagram e la scelta del nome d’arte.

A malincuore e con grande tristezza il pubblico si prepara a salutare X Factor, il talent amatissimo che ci ha fatto sognare, emozionare e regalato grandi emozioni. I concorrenti in gara sono quattro, tra di loro si cela il vincitore di questa nuova edizione. Nel corso del programma non mai mancati i momenti di tensione e colpi di scena, come quello che ha visto protagonista Emma Marrone. La giovane è stata uno dei giudici d’eccezione insieme a Mika, Manuel Agnelli e Hell Raton. Ricordiamo, inoltre, che qualche settimana fa c’erano stati momenti di apprensione per il conduttore, Alessandro Cattelan, risultato positivo al Coronavirus e che ora, per fortuna, è guarito. Domani sera, 10 Dicembre, andrà in onda la finalissima e scoprire quale concorrente sarà il vincitore. X Factor si è confermato uno dei format più amati dal pubblico: scopriamo chi è Blind, uno dei quattro finalisti, ecco tutti i dettagli che lo riguardano. Siete curiosi? Vi accontentiamo subito!

X Factor, chi è Blind: età, vero nome e scelta del nome d’arte

Il concorrente è giovanissimo, appena ventenne, ed è originario di Perugia. Quest’anno, a causa dell’emergenza Coronavirus, le audizioni per celebre programma si sono tenute online. Blind, nome d’arte di Franco Rujan si è presentato con il suo brano inedito “Cuore nero”. Pare che la canzone sia stata scritta in seguito alla fine della relazione con la sua ex fidanzata. Per quanto riguarda i Boot Camp, Blind ha esordito con “Cicatrici” altro pezzo inedito con cui ha ottenuto l’agognata sedia. Tra i giudici, ha conquistato in particolare Emma Marrone che l’ha scelto per i live di X Factor. Il suo profilo Instagram conta oltre centocinquantamila follower.

Blind, scelta del nome d’arte

Il giovane è apparso come un ragazzo molto timido e quel poco che sappiamo della sua vita è stato estrapolato da ciò che ha raccontato. Franco Rujan ha lasciato intendere di non aver avuto una vita facile e ha apostrofato il luogo in cui è cresciuto, Ponte San Giovanni ovvero una zona periferica della città di Perugia, come “postaccio”. Ha anche accennato ad alcune “frequentazioni sbagliate”. La scelta del nome d’arte “Blind” sarebbe stata fatta con cura. Si riferisce al fatto che a volte, non vedere gli ostacoli o i problemi della vita, può essere positivo: così è possibile andare avanti e non arrendersi mai. Un retroscena molto emozionante che lo riguarda coinvolge i suoi amici. Pare, infatti, che abbiano organizzato una colletta per aiutarlo nella creazione del primo video per il suo brano.

E voi, cosa ne pensate del talentuoso artista Blind, che ha raggiunto la finale? Qual è il vostro concorrente preferito e chi vorreste fosse il vincitore di X Factor?