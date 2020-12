Adriana Volpe, senza trucco e senza filtri: si mostra su instagram completamente al naturale.

E’ sicuramente una delle conduttrici più amate e seguite degli ultimi tempi, Adriana Volpe ha iniziato la sua carriera da giovanissima. Nel 1990 inizia la professione di modella sfilando nelle varie capitali della moda; dopo una partecipazione come concorrente a La Ruota della fortuna, nel 1992, nell’autunno dell’anno successivo fa il suo debutto televisivo venendo scelta come valletta per il programma del sabato sera di Rai1 Scommettiamo che…? Non solo, nel 1995 debutta anche come attrice sul grande schermo, prendendo parte ai film Viaggi di nozze di Carlo Verdone e Croce e Delizia di Luciano De Crescenzo. Da quel momento, la sua carriera giunge pian piano al successo; la conduttrice viene chiamata alla conduzione di diversi programmi. Talentuosa, ma anche bellissima, Adriana Volpe ha incantato con la sua avvenenza. La donna, ha però voluto mostrare ai suoi follower il suo volto completamente al naturale: senza trucco e senza filtri.

Adriana Volpe, senza trucco e senza filtri: com’è il suo viso al naturale

Adriana Volpe ha conquistato davvero tutti, con il suo talento e il suo incredibile fascino ha incantato i telespettatori. Quest’anno, l’abbiamo vista come concorrente al Grande Fratello Vip, in cui ha dimostrato la sua energica personalità e la sua profonda simpatia. Era sicuramente tra le papabili vincitrici; purtroppo, fu costretta ad abbandonare il reality, tra lo sconforto degli altri concorrenti. Appena uscita dalla casa più spiata d’Italia, la donna è arrivata al timone del programma Ogni Mattina, che sta riscontrando un grande seguito. La conduttrice ha sempre mostrato di essere una donna dall’incredibile fascino e bellezza, ma avete mai visto il suo viso al naturale? In una foto apparsa sul suo profilo instagram si mostra senza trucco e senza filtri. A quanto pare, anche al naturale Adriana è davvero bellissima. “Ho deciso di scattarmi una fotografia senza filtri e senza trucco. Tutti noi siamo belli esattamente per quello che siamo“, ha riportato in basso all’immagine pubblicata.

Un viso incantevole, e il suo sguardo sempre ammirevole. Possiamo certamente affermare, che la presentatrice anche senza trucco è decisamente bellissima, non trovate? Oggi, la donna, ha raggiunto i suoi 47 anni, sembra proprio che il tempo non sia mai passato per la meravigliosa Adriana Volpe, sempre raggiante e fascinosa: un vero e proprio spettacolo della natura!

