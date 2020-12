Amici, Giuseppe ha vinto l’edizione del 2011: ve lo ricordate? Da quel momento sono passati tanti anni, ecco com’è cambiato oggi.

Inizialmente chiamato ‘Saranno Famosi’, il talent ‘Amici’ ha compiuto proprio quest’anno ben vent’anni dalla sua prima messa in onda. Era esattamente l’anno 2000 quando Maria De Filippi dava la possibilità a diversi ragazzi di poter coltivare il proprio talento in una vera e propria scuola. Da quel momento, quindi, ne sono passati di anni. E, da come si può chiaramente comprendere, sono passati anche tantissimi ‘allievi’. Tra questi, non si può fare affatto fare a meno di menzionare Giuseppe Giofrè. Preso parte all’edizione dell’anno 2010/2011 e, addirittura, riuscendo a vincere la categoria ballo, il giovane ballerino ha saputo conquistare letteralmente tutti. Tanto che, una volta terminata la sua prima esperienza televisiva, il bel calabrese ha letteralmente cavalcato l’onda del successo. Diventando così non soltanto volto di punta di numerosi programmi televisivi, ma entrando a far parte del corpo di ballo di numerose star internazionali. Ebbene, siete curiosi di sapere com’è diventato Giuseppe a distanza di quasi dieci anni? Scopriamolo insieme. Vi anticipiamo, però, la trasformazione è impressionante.

Vi ricordate Giuseppe Giofrè di Amici 11? Com’è cambiato oggi

Dopo aver vinto Amici 11 nella categoria ballo, quindi, Giuseppe Giofrè ha letteralmente cavalcato l’onda del successo. Non soltanto perché, come dicevamo precedentemente, ha preso parte a diversi programmi televisivi di successo. Come, ad esempio, X-Factor Uk. Ma è anche entrato a far parte del corpo di ballo di diverse star internazionali. A partire, quindi, Taylor Swift. Fino a Jennifer Lopez. Insomma, una carriera davvero incredibile, c’è da ammetterlo. Anche perché, badate bene, non è assolutamente da sottovalutare la sua giovanissima età. Ecco, ma distanza di quasi dieci anni dalla sua partecipazione ad Amici, siete curiosi di sapere com’è diventato Giuseppe? Vi mostreremo tutti i dettagli. Anche se, vi anticipiamo, è drasticamente cambiato. Vi ricordate che era mingherlino e con i capelli lunghi? Bene, dimenticatevelo! Ecco, com’è diventato adesso.

Si, è proprio lui: Giuseppe Giofrè. C’è da dire che, nel corso degli anni, il giovane ballerino calabrese è cambiato. Anzi, per dirla meglio, è maturato. Da che era soltanto un ragazzino alle prese con la sua prima esperienza televisiva, adesso è diventato un ragazzo matura e, soprattutto, super affascinante. Voto? Decisamente 10!

