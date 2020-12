Damiano Carrara, spunta lo scatto dolcissimo: così non lo avete mai visto

Il celebre pasticcere Damiano Carrara è un volto molto noto e amato dal pubblico, spunta uno scatto dolcissimo: così non lo avete mai visto.

Il celebre conduttore e pasticciere Damiano Carrara e sicuramente uno degli uomini più affascinanti che abbiamo modo di ammirare sul piccolo schermo: spunta uno scatto dolcissimo, così non l’avete mai visto! Originario di Lucca, il giovane ha lavorato come bartender prima di avvicinarsi al mondo della pasticceria. Trasferitosi negli Stati Uniti, dove si trova anche il fratello maggiore, Massimiliano, è riuscito a coronare il suo sogno. I due, infatti, hanno aperto una prima pasticceria. Amatissimo dai fan, Damiano Cararra ha un profilo Instagram seguito da oltre un milione di follower e proprio sul social ha deciso di condividere uno scatto inedito che lo ritrae come non lo avete mai visto. Ecco tutti i dettagli.

Damiano Cararra, spunta uno scatto incredibile: così non lo avete mai visto

Il conduttore, ad oggi è impegnato su diversi fronti. Ha di recente aperto una pasticceria in Italia, è al timone di Cake Star-Pasticcerie in sfida, è uno dei giudici di Bake Off Italia e conduce Fuori Menù. Affascinante, riservato e dotato di un carattere solare e sensibile, Damiano Carrara ha fatto innamorare i fan. A lungo si è parlato della sua ipotetica fidanzata e, qualche settimana fa, è arrivata la conferma che il giovane sia impegnato. Proprio lui ha condiviso una foto in cui è ritratto con una misteriosa donna di cui non si riesce a scorgere il viso. C’è un altro scatto, tuttavia, che ha sorpreso i fan: una foto dolcissima che il pasticciere ha postato sul suo profilo Instagram un bel po’ di tempo fa. Curiosi? Eccovi accontentati.

E voi, avevate mai visto il celebre pasticcere da bambino? Sempre adorabile, non trovate?