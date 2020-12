GF VIP, è scoppiato uno scontro piuttosto acceso oggi 10 dicembre in seguito ad uno scherzo: Dayane è davvero furiosa, ecco il confronto.

L’atmosfera nella casa del GF VIP è sempre piuttosto bollente. I concorrenti del reality resteranno nella Casa di Cinecittà fino a febbraio 2021: il programma ha deciso di lasciare le luci accese. Solo Francesco ed Elisabetta hanno deciso di tornare a casa dai propri cari, per gli altri la sfida continua! Non mancano mai battibecchi e piccole incomprensioni: proprio nelle ultime ore si è accesa una discussione tra Dayane, Selvaggia e Giulia Salemi del tutto inaspettata. Ecco nel dettaglio cosa è successo.

GF VIP, scoppia un accesissimo confronto: Dayane è furiosa

Il risveglio di Dayane Mello questa mattina di 10 dicembre non è stato dei miglior: la modella brasiliana si è lamentata degli scherzi di Selvaggia e Giulia. Dayane ha criticato la mancanza di rispetto delle ragazze: ha iniziato così a litigare con la Roma rendendo la discussione particolarmente accesa. La brasiliana si è lamentata particolarmente del fatto che si è spaventata e per questo motivo è stata male di stomaco, non riuscendo più a riaddormentarsi.

Successivamente, ha deciso di affrontarla anche Giulia Salemi. Nel salone la giovane influencer si è scusata per l’accaduto ma ha giustificato la sua azione spiegando che lei e Selvaggia sono new entry ed hanno quindi maggiore leggerezza rispetto a chi è entrato nella casa ad inizio reality. “Non siamo in collegio, non te la prendere in maniera eccessiva. Grande Fratello è famoso per gli scherzi. Poi è successo una sera, non succederà più” sono state le parole della Salemi che si è scusata per l’accaduto. “Non è un dramma ma non è piacevole” ha aggiunto la Mello. Dayane si è arrabbiata principalmente per l’atteggiamento che ha avuto Selvaggia.