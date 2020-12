Elisa Visari è la nuova fiamma di Andrea Damante: conoscete tutti lei? Sicuramente sì: ha recitato in famosissimi film e serie tv italiane!

Giulia De Lellis è ormai solo un ricordo? Per Andrea Damante forse sì! L’ex tronista di Uomini e Donne ed ex fidanzato della famosissima influencer pare abbia voltato pagina: è uscito alla scoperta con la sua nuova fiamma, Elisa Visari. La notizia della loro frequentazione era già stata resa pubblica da Deianira Marzano ma negli ultimi giorni i due hanno deciso di non mantenere più nascosti i segreti. Sono usciti allo scoperto tramite le loro IG story: si sono mostrati insieme a Dubai. Ma chi è questa giovane nuova fiamma di Andrea Damante? E’ un volto noto televisivo ma non per via di programmi o reality. E’ un’attrice! Vi sveliamo qualche dettaglio su lei.

Elisa Visari, chi è la nuova fiamma di Andrea Damante: ha recitato in famosi film e serie tv

Elisa Visari è il nome della nuova fiamma di Andrea Damante. La bellissima donna ha solo 19 anni ed è un attrice e modella originaria di Latina. E’ diventata nota al pubblico cinematografico per aver recitato nel film ‘A casa tutti bene’ di Gabriele Muccino. Nel famoso film ha lavorato insieme a grandi e noti attori italiani come Pierfrancesco Favino, Stefano Accorsi, Claudia Gerini. Elisa è poi entrata a far parte del cast di Don Matteo 11, una delle serie più famose in Italia: la Visari ha ricoperto il ruolo di Rebecca.

Elisa ha iniziato a lavorare a soli 15 anni come modella prima di immergersi nel mondo del cinema. Nel 2019 ha vinto L’Explosive Talent Award durante il Giffoni Film Festival. L’attrice è entrata a far parte delle riprese del film ‘L’isola che non c’è’ di Muccino, sul cui set sta lavorando tutt’ora. E’ molto attiva sui social dove è seguita da 161 mila utenti: nel suo profilo pubblica scatti di lavoro, favolose fotografie di sé e delle sue passioni. E’ davvero bellissima:

Insomma, la sua bravura e la sua bellezza e sicuramente il suo carattere hanno colpito il Dama, è nata ufficialmente una nuova coppia?