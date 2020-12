Elisabetta Gregoraci torna in tv dopo il GF Vip: ecco dove la vedremo

Elisabetta Gregoraci torna in tv dopo l’uscita dalla casa del GF Vip: ecco dove la vedremo molto presto.

È stata una delle protagoniste assolute di questa edizione del Grande Fratello Vip. Un’edizione che ha deciso di abbandonare, dopo la notizia del prolungamento fino a febbraio 2021. Parliamo di Elisabetta Gregoraci, la bellissima showgirl calabrese, alla sua prima partecipazione in assoluto in un reality show. Nella casa più spiata della tv, Elisabetta si è mostrata in tutte le sue sfaccettature, conquistando il pubblico con il suo carattere forte e deciso, e, nello stesso tempo, con la sua sensibilità. Un’esperienza bellissima, quella della conduttrice nella casa, ma la mancanza del figlio Nathan Falco è stata più forte di tutto. Così, nel corso della puntata di lunedì sera, la Gregoraci ha abbandonato definitivamente la casa. Ma attenzione: c’è una splendida notizia per i fan dell’ex concorrente! Elisabetta tornerà presto in tv: dove? Ve lo sveliamo subito!

Elisabetta Gregoraci torna in tv dopo il GF Vip: ecco quando e dove seguirla

Elisabetta Gregoraci è stata una delle protagoniste del GF Vip 5. La sua avventura nella casa si è conclusa per sua scelta, dopo aver saputo del prolungamento della messa in onda fino a febbraio. Una decisione che ha reso tristi i fan della showgirl, ma la mancanza di Nathan era diventata troppo forte ed Elisabetta non ha esitato a tornare da lui. I telespettatori, ora, sentono la mancanza della Gregoraci nella casa, soprattutto dei momenti che la bellissima Elisabetta trascorreva con Pierpaolo Pretelli: l’amicizia speciale tra i cosiddetti “Gregorelli” ha emozionato milioni di fan. Che, però, possono comunque gioire! Il motivo? Presto potranno rivedere Elisabetta in tv! L’ex concorrente del GF Vip, infatti, sarà ospite a Verissimo nella prossima puntata, che si terrà sabato 12 dicembre! Un’intervista esclusiva, ricca di emozioni per la showgirl. Ecco l’annuncio apparso poco fa sui canali social ufficiali del talk condotto da Silvia Toffanin:

Tra gli altri ospiti, ci sarà anche Francesco Oppini, l’altro concorrente che, insieme ad Elisabetta, ha scelto di abbandonare il gioco a causa del prolungamento. Una scelta difficile anche per lui, soprattutto in ragione del forte legame costruito nella casa con Tommaso Zorzi. Insomma, si preannuncia una puntata di Verissimo super interessante. Appuntamento sabato pomeriggio, a partire dalle ore 16.00, su Canale 5! Seguirete la puntata?