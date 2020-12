Francesco Oppini, è ufficiale: dopo il GF Vip torna in tv, ecco dove

Dopo aver lasciato il GF Vip, Francesco Oppini è pronto a tornare in tv: ecco dove e quando andrà in onda l’attesissima intervista.

Senza di lui, questo GF Vip non sarebbe stata di certo la stessa: Francesco Oppini, proprio lui, che non era interessato ad una carriera televisiva e che aveva accettato di partecipare solo per farsi conoscere senza finalmente l’etichetta del “figlio di Alba Parietti e Franco Oppini”, ha inconsapevolmente determinato il percorso della storia di questa quinta edizione del reality. Simpatico, sensibile, premuroso con tutti, Oppini ha mostrato anche ottime doti di imitatore e showman, sicuramente anche grazie al DNA trasmessogli dai genitori. Insomma, una bella scoperta per il pubblico. Ciò che poi ha definitivamente reso il suo percorso indimenticabile nella Casa di Cinecittà è stato senza dubbio il suo rapporto d’amicizia con Tommaso Zorzi, personaggio chiave di questa edizione. Un rapporto di sentimenti profondi, da parte dell’uno in un’ottica un po’ differente rispetto all’altro, ma il legame tra i due, comunque lo si voglia intendere, è speciale. Dopo il doloroso abbandono del GF Vip, Francesco è pronto a tornare in tv, ecco dove e quando.

Francesco Oppini a Verissimo, la sua verità

Francesco Oppini sarà presente a Verissimo su Canale 5 sabato pomeriggio 12 dicembre: in un’intervista con Silvia Toffanin, il figlio di Alba Parietti si racconterà senza filtri come ha sempre fatto anche durante la sua permanenza al GF Vip, dove ha saputo scavare a fondo dentro di sé e raccontarsi senza remore, soprattutto con il suo amico Tommaso al quale ha confidato particolari del rapporto con sua madre rivelati a pochissime persone nel corso della sua vita. Ora, alla luce delle dichiarazioni fatte da Zorzi riguardanti proprio lui, siamo curiosi di ascoltare cosa dirà Francesco ai microfoni di Verissimo.

Attendiamo quindi con impazienza la puntata di sabato e siamo certi che sarà imperdibile.

