GF Vip, televoto “truccato”: interviene Alfonso Signorini

In queste ultime ore si è scatenato un certo caos in merito alla possibilità di “televoto truccato” per quanto riguarda il GF Vip: interviene Alfonso Signorini, ecco cos’ha dichiarato.

Dopo la messa in onda della puntata di Lunedì con relativo esito del televoto che ha conferito l’immunità alla dolce Rosalinda, alias Adua Del Vesco. Si è scatenato un grande caos sui social. Secondo molti utenti, il televoto del GF Vip sarebbe “truccato”: a tal proposito è intervenuto il conduttore, Alfonso Signorini. Pare che siano tanti, infatti, i voti arrivati dall’estero per la giovane. Come riportato da Fanpage, la pratica di creare svariati account per votare il proprio concorrente preferito non si limita solo a lei, ma sarebbe un’abitudine di diversi fan di svariati inquilini. In queste ore, Alfonso Signorini ha rotto il silenzio sull’argomento. Vediamo cos’ha dichiarato.

GF Vip, televoto “truccato”: parla Alfonso Signorini

Il celebre conduttore dell’amatissimo programma, come riportato da Il Mattino, è intervenuto a Casa Chi per parlare dell’accaduto. Ecco le sue dichiarazioni: “Mi è stato detto che mentre il televoto è riservato ai residenti in Italia, le votazioni online sono accessibili a tutti” ha spiegato. “Questo mi era stato detto quando mesi fa si era già sollevata la questione dei siti stranieri”. Dalle sue parole, dunque, sembrerebbe che quanto riportato dal regolamento sui voti ritenuti validi, valga solo per quelli giunti tramite sms e collegati al numero di telefono. Per quanto riguarda internet invece, non ci sarebbero restrizioni. Alfonso Signorini ha poi aggiunto: “Non ho aggiornamenti in tal senso, quindi non so se ci sono differenze rispetto a quando ho sollevato la questione alcuni mesi fa”.

Al momento, non ci sono ancora comunicazioni ufficiali in merito ad un perfezionamento del regolamento o ad una revisione del risultato. Ricordiamo che in queste ore si è scatenata anche un’altra bufera che coinvolge una concorrente in particolare.

Seguite anche il nostro profilo Instagram: qui