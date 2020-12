GF Vip, tutti pazzi per il cappotto della mamma di Tommaso: qual è la griffe

La mamma di Tommaso si è presentata al GF Vip lunedì scorso: il suo cappotto non è passato inosservato, ecco di quale griffe si tratta.

La sua eleganza ha incantato tutti: Armanda Frassinetti, mamma di Tommaso Zorzi, si è presentata in diretta lunedì scorso per fare una sorpresa a suo figlio che dopo l’uscita di Francesco Oppini dal GF Vip non sta attraversando un periodo facile. L’incontro tra l’amatissimo concorrente e sua madre è stato uno dei momenti più emozionanti dell’intera edizione: la signora Armanda è una donna ricca di fascino, classe e dolcezza che ha incantato il pubblico anche in fatto di look. Perfino l’ombrello usato per ripararsi dalla pioggia di quella sera era molto particolare, con gli orli merlettati. Quello che sta spopolando sui social è però il suo cappotto a quadri. Sapete a quale collezione appartiene?

Il cappotto a quadri della mamma di Tommaso è diventato un cult: ecco svelata la griffe

Reticente ad apparire in tv, come spesso raccontato dal figlio, mamma Armanda non poteva avere approccio migliore col pubblico a cominciare dal look scelto per l’occasione. I due si sono incontrati fuori dalla porta rossa del GF Vip e le loro parole hanno commosso tutti, ma i più attenti hanno notato anche il dettaglio fashion della signora Frassinetti. Pantaloni e giacca doppio petto ruggine sotto un cappotto un po’ over a quadri in bianco e azzurro che ha conquistato tutti. Se non sapete di quale marchio si tratta, ve lo diciamo noi. Il modello in questione è firmato Prada e appartiene alla collezione Autunno/Inverno 2013-14. In perfetta sintonia con la moda del momento, la mamma di Tommaso lo ha indossato sbottonato e poggiato sulle spalle.

Ovviamente non è più in vendita, ma sul web si può ancora qualcosa di simile, visto che le stampe a quadri sono un must di quest’anno.

