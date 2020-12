Giulia Salemi al GF Vip, il suo mini abito celeste indossato durante l’ultima diretta ha incantato tutti: sapete quanto costa? Il prezzo vi stupirà.

È entrata da poco, ma è già una grande protagonista del Grande Fratello Vip. Parliamo di Giulia Salemi, la bellissima influencer italo-persiana che nella casa più spiata della tv ci era già stata due anni fa, nella seconda edizione del reality. Quella esperienza, però, è stata segnata dalla sua turbolenta storia con Francesco Monte, conosciuto proprio all’interno della casa. Quest’anno, la Salemi ha deciso di ripetere l’avventura in casa con la mente libera per viversi questa esperienza al meglio. E lo sta facendo alla grande, mostrando grande simpatia e ironia. E, naturalmente, la sua innegabile bellezza. Messa in risalto alla grande durante l’ultima diretta di lunedì sera: per l’occasione, Giulia ha indossato un mini abito celeste davvero meraviglioso! Curiosi di scoprire quanto costa? Ve lo sveliamo subito.

Giulia Salemi al GF Vip, il suo mini abito celeste ha incantato tutti: ecco quanto costa

Giulia Salemi è una delle concorrenti entrate in un secondo momento in questa lunghissima edizione del GF Vip 5! Ma, seppure in poco tempo, la bellissima modella ha saputo inserirsi nelle dinamiche della casa, stringendo rapporti di amicizia con più persone. Simpatica e con la battuta sempre pronta, Giulia è molto amata anche dal pubblico, che la segue e la sostiene ogni giorno. E che è rimasto incantato dall’abito indossato dalla bellissima Salemi per l’ultima puntata del GF, trasmessa lunedì sera. Oltre all’incantevole abito lungo di Elisabetta Gregoraci, i telespettatori hanno infatti apprezzato il mini dress color celeste chiaro indossato da Giulia. Si tratta di un mini abito con maniche a sbuffo, aperto avanti e incrociato sulla notevole scollatura: in vita, una cintura in velluto. Interamente ricoperto di pailettes dello stesso colore, l’abito è firmato Retrofete e come riporta Fanpage.it, il suo prezzo è di 790 euro.

Eh si, un abito davvero incantevole quello scelto da Giulia, che per completare il suo look ha optato per una treccia alta, sfoggiata per la prima volta nella casa: in genere, l’influencer predilige i capelli sciolti. E voi, state seguendo il percorso della concorrente nella casa più spiata della tv? Chi sono i vostri vipponi preferiti?