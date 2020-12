Grande Fratello Vip, è giallo: con chi parla Malgioglio?

È giallo al Grande Fratello Vip: con chi parla Cristiano Malgioglio? Il video diffuso sul web è divenuto virale

Cristiano Malgioglio è ufficialmente uno dei concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il celebre paroliere, dopo l’esperienza nella seconda edizione del reality show, ha deciso di mettersi nuovamente in gioco. Nella scorsa edizione sfiorò per un passio la finale, giungendo in semifinale. Quest’anno, invece, è uno dei candidati alla vittoria finale. L’artista ha sicuramente portato spensieratezza e felicità. La Zia Malgy, nella casa più spiata d’Italia, ha mostrato anche un altro lato di sè, più intimo, che pochi conoscevano. Grazie a lui, Tommaso Zorzi ha confessato il suo amore per Francesco Oppini.

Grande Fratello Vip, giallo Malgioglio: con chi parla?

Dopo la confessione di Tommaso Zorzi, Cristiano Malgioglio ha messo sotto la sua ala Pierpaolo Pretelli. L’ex velino di Striscia la Notizia è divenuto orfano di Elisabetta Gregoraci, che ha deciso di abbandonare il gioco. Pretelli, però, si è lanciato subito su Giulia Salemi. Al momento solo una bellissima sintonia, ma ovviamente tutti sperano in una bellissima storia d’amore. La Zia Malgy sta cercando di spingere Pretelli verso la Salemi, consigliandogli anche di lasciare stare la Gregoraci.

In una di queste confessioni, Malgioglio, rivolgendosi a qualcuno ancora imprecisato, dice: “Sta arrivando Pierpaolo, adesso lo faccio ragionare“. Con chi parla il paroliere? È giallo al Grande Fratello Vip. Il video, registrato e pubblicato sui social network, è diventato ben presto virale. C’era qualcuno nella stanza con Cristiano? Il giallo si infittisce. È probabile, però, che l’artista parlasse semplicemente alla telecamera. Anche durante la seconda edizione del reality show, infatti, la zia Malgy improvvisava dei soliloqui con il microfono acceso. Sappiamo che i concorrenti sono isolati dal resto del mondo e soprattutto in questo periodo non possono avere contatti con nessuno.