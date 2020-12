In questa foto era piccolissima, oggi è una delle conduttrici più amate: avete capito chi è?

Sono molti i personaggi dello spettacolo che amano condividere sui profili social foto in cui appaiono da bambini o in fase adolescenziale. Spesso le immagini sono arricchite da dolci didascalie, che raccontano l’evento vissuto nello scatto, o almeno la data. Molte volte risulta complicato capire di chi si tratta, dato che col tempo alcuni tratti tendono a scomparire, mentre altri restano tali. Come abbiamo anticipato, la bambina in questa foto è divenuta oggi una delle conduttrici più amate e seguite, presente in televisione ogni giorno. Col suo profondo talento, ma anche con la sua spontaneità e simpatia, è riuscita a conquistare milioni di italiani: avete capito di chi si tratta? E’ proprio lei!

Uno scatto in cui appare piccolissima, oggi è una conduttrice amatissima: chi è?

Sappiamo che i vip amano condividere con frequenza attimi della loro vita, un modo per abbracciare i fan e follower, e portarli nella propria quotidianità. Non solo, molti personaggi del mondo dello spettacolo, spesso pubblicano sui profili social foto in cui si mostrano in tenera età, o in fase adolescenziale, insieme con i propri genitori, o fratelli, o semplicemente da soli. Un modo per ritornare con la mente ai tempi passati. Ecco, come abbiamo già riportato, la bambina in questa foto, qui piccolissima, oggi è un’amatissima conduttrice, seguita e apprezzata da tutti: avete capito di chi si tratta? Ma proprio di lei, della bellissima e bravissima Federica Panicucci. La donna, entra ogni giorno nelle nostre case, grazie alla seguitissima trasmissione Mattino Cinque, insieme a Francesco Vecchi. Osservando l’immagine, è possibile vedere la sua lunga chioma castano chiaro, mentre oggi è biondissima.

Federica Panicucci è sicuramente amatissima, è riuscita a conquistare con il suo immenso talento i telespettatori. Non solo talentuosa, ma anche bellissima, una donna dall’incredibile fascino. In questa foto da lei pubblicata, era piccolissima, ma già una dolcissima bambina, con la sua posa sorridente. “Un’estate al mare di tanti anni fa”, ha scritto la Panicucci in basso. Uno scatto che è stato arricchito da tantissimi commenti, e ovviamente infiniti like, dato che Federica è molto seguita sui social, possiamo dire che il suo profilo conta un milione di follower.

