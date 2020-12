Mika, la sua difficile infanzia: il retroscena che non tutti sanno, la delicata confessione.

Questa sera, andrà in onda la finale della seguitissima trasmissione X-Factor, e come sappiamo, giudici di quest’anno sono Emma Marrone, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika. Quest’ultimo ha sempre dimostrato, come anche gli altri tre incredibili artisti, un talento straordinario. Ma non tutto ciò che luccica è oro, infatti, il cantante nasconde un’infanzia difficile, a causa di un problema di cui soffre. Un tema che ha sempre portato avanti con vigore, mostrando che le difficoltà possono essere affrontate con coraggio.

Mika, un’infanzia difficile: il retroscena della sua vita

Mika è sicuramente uno dei cantanti più amati e seguiti degli ultimi tempi. Ha incominciato la sua ascesa al successo nel 2007 grazie al singolo Grace Kelly, che ha scalato le classifiche di numerosi paesi. Da quel momento, ha raggiunto con la sua musica un successo incredibile. Non tutti sanno però che Mika nasconde un retroscena difficile alle sue spalle, dovuto ad un problema che più volte ha raccontato. Infatti, quando si è trasferito all’età di 9 anni a Londra con la sua famiglia, in quegli anni di scuola, ha avuto problemi a causa di una forma di dislessia, che tuttora gli impedisce di leggere gli spartiti musicali e l’orario dell’orologio. Un problema che ha sempre affrontato con grande coraggio. Nel 2015 Mika è stato anche il testimonial di “Come pesci sugli alberi“, un convegno sui disturbi specifici legati all’apprendimento.

Tra questi proprio la dislessia, la difficoltà nel riuscire a leggere, scrivere e calcolare in modo corretto e fluente. L’amatissimo cantante non ha mai nascosto di soffrirne, anzi ha portato avanti la sua battaglia contro ogni forma di pregiudizi. Un retroscena della sua vita che non tutti sapevano. Mika è davvero molto amato, e i suoi follower e fan l’hanno sempre sostenuto, e sarà così, per lungo tempo.

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui