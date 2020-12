Paolo Rossi, chi è l’ex moglie Simonetta Rizzato, mamma del primogenito del campione Alessandro.

Paolo Rossi è scomparso all’età di 64 anni, nella sera del 9 dicembre 2020, a causa di un tumore ai polmoni. Il campione del trionfo mondiale del 1982 lascia la moglie Federica Cappelletti e tre figli, Sofia Elena, Maria Vittoria ed Alessandro. Quest’ultimo è il primogenito ed è nato proprio nell’anno dell’indimenticabile Mundial dell’82, dal primo matrimonio del campione con Simonetta Rizzato. Conosciamo di più sulla vita privata della leggenda del calcio.

Lo scorso febbraio Paolo Rossi e Federica Cappelletti hanno rinnovato le loro promesse, convolando a nozze per la seconda volta, a dieci anni dal loro primo matrimonio, celebrato a Roma nel 2010. Un matrimonio da favola, quello organizzato a febbraio da Federica, che ha preparato una sorpresa indimenticabile al campione del mondiale dell’82: “Ha organizzato tutto mia moglie, senza dirmi nulla, ancora oggi, faccio fatica a credere di aver vissuto un momento così magico. Ho pianto come un bambino”, aveva dichiarato Paolo Rossi al settimanale Chi. Ma forse non tutti sanno che quello con Federica non è stato il primo matrimonio dell’ex calciatore. Paolo, infatti, ha sposato per la prima volta Simonetta Rizzato, nella sua amata Vicenza, di cui è diventato cittadino onorario qualche mese fa. Dalle nozze con la prima moglie è nato il primogenito Alessandro, proprio nell’anno del mitico mondiale del 1982. Oggi Alessandro ha 38 anni ed è un geometra, ma ha lavorato anche col papà nella società immobiliare messa su dal campione a Vicenza. I motivi della fine del matrimonio con Simonetta non sono noti.

Ad annunciare la scomparsa di Paolo Rossi è stata la moglie Federica, attraverso un post pubblicato qualche ora fa sul suo canale di Instagram. Ricordiamo che “Pablito” è stato il protagonista assoluto e capocannoniere del mondiale di Spagna del 1982, vinto dall’Italia soprattutto grazie ai suoi gol. Fu il terzo mondiale della storia della nostra nazionale, il primo dopo oltre quaranta anni.